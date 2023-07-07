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中非油料产业技术创新与投资合作推介会召开

2023年07月07日08:38 | 来源：人民网-国际频道
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与会者认真听会并记录。人民网记者 万宇摄
与会者认真听会并记录。人民网记者 万宇摄

人民网武汉7月7日电 （记者万宇）6日下午，中非油料产业技术创新与投资合作推介会在湖北武汉召开。会议围绕新形势下中非油料产业技术创新、投资机遇与风险防范等开展政策对话，推介中非油料产业合作项目，以促进对非油料产业投资，助力中非农业合作高质量发展。

非盟驻华代表奥斯曼在致辞中表示，非洲国家与中国在油料产业有很大的合作潜力尚待挖掘，非中农业合作有助于扩大和维持非洲的包容性农业转型。坦桑尼亚等5个非洲国家驻华使馆外交官参会并推介本国油料产业投资机遇。中国农业科学院油料作物研究所院士李培武等专家应邀做专题报告，中粮集团、中非发展基金等多家走出去企业和机构在会上分享在非洲投资的成功案例。

此次会议是疫情过后农业农村部为推动中非农业投资合作主办的首场大型国际会议，由农业农村部国际合作司主办，对外经济合作中心和湖北省农业农村厅联合承办，中非创新中心和中国农业科学院油料作物研究所协办，是落实中非合作论坛—达喀尔行动计划，支持开展市场化的对非农业投资的重要举措，得到非盟驻华代表、非洲国家驻华使馆和全国16个省市区有关单位的积极响应和支持，140余人参会，取得丰富成果。

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(责编：王禹蘅、杨牧)

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