新华社贝鲁特7月6日电 专访：中华文明“厚重多彩开放包容”——访黎巴嫩卡拉卡拉舞剧院院长伊万·卡拉卡拉

新华社记者刘宗亚

“纵观在人类历史上留下印记的古老文明，中华文明延绵至今，原因何在？”在黎巴嫩卡拉卡拉舞剧院院长伊万·卡拉卡拉看来，那是因为中华文明“厚重多彩，又开放包容”。

54岁的伊万·卡拉卡拉对源远流长的中华文明非常痴迷，对丝绸之路更是情有独钟。日前，在回复新华社记者的书面采访中，他说，中华文明历史深厚，多姿多彩，包容性贯穿其中，不仅在过去，也表现在当下，“一带一路”倡议就是例证。回望古代丝绸之路，历史中伟大的冒险者、思想者、拓荒者搭建了东西方之间相互了解和包容的桥梁；而今，“一带一路”倡议通过基础设施建设，在国与国、人民与人民之间搭建起新的桥梁。

卡拉卡拉舞剧院是黎巴嫩著名的歌舞演出团体，创建于1968年，其表演融合了东西方文化和技艺，形成独特风格。剧院的芭蕾舞剧和音乐剧曾登上北京、纽约、巴黎、伦敦等世界多地的著名舞台。卡拉卡拉舞剧院还加入了中国国家大剧院发起成立的世界剧院联盟。

伊万认为，拥抱世界文明，开展文化艺术交流是一条必由之路。中国向全世界的文化先锋、艺术机构、专家学者、艺术创新者敞开了大门。伊万欣赏中国不断引进国际歌剧和戏剧的一系列举措。他说，这种巨大的开放性反映了中国在世界文化中的地位。

多年来，伊万热衷于开展黎巴嫩同中国的文化交流互动。2005年，伊万率卡拉卡拉舞剧院的艺术家首次登上中国舞台，此后多次赴华演出，其作品《一千零一夜》和《穿越丝路》场场爆满。伊万多次受邀赴华同中方伙伴合作，还曾参加在西安举办的丝绸之路国际艺术节和在广州举办的国际演艺交易会。

伊万说，中国的舞蹈老师和舞蹈家也曾赴黎巴嫩与当地的舞蹈学校和舞蹈团交流，取得了巨大成功。这些互访互学加深了黎中两国对彼此文化、艺术和传统的理解，促成了黎中之间新的艺术对话。伊万说，今年10月份，卡拉卡拉舞剧院计划重返中国舞台，他期盼再次与中国观众见面。

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