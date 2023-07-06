新华社华盛顿7月5日电（记者邓仙来）美国总统拜登5日在白宫与到访的瑞典首相克里斯特松举行会谈，重申美国支持瑞典加入北约。

推动瑞典尽快加入北约是克里斯特松当天与美方讨论的重点议题。在双方团队举行闭门会谈前，拜登在白宫椭圆形办公室向克里斯特松重申，美方完全支持瑞典成为北约成员国，瑞典拥有与北约相同的价值观，“入约”后将使该联盟更加强大。

克里斯特松表示，瑞典能为北约整体安全作出贡献，感谢美方在瑞典加入北约问题上给予的强有力支持。双方还同时提到两国价值观和政策优先项的一致性，包括在俄乌冲突中向乌克兰提供军事和人道主义援助等。

尽管拜登政府期待瑞典能在本月11日至12日于立陶宛首都维尔纽斯举行的北约峰会期间正式加入北约，但美国媒体分析认为，由于作为北约成员国的土耳其强烈反对，短期内瑞典获准“入约”的可能性微乎其微。

路透社援引土耳其总统办公室的声明报道，土耳其总统埃尔多安5日在同荷兰首相吕特通电话时表示，近月来瑞典政府允许国内同情土耳其库尔德工人党的势力在首都斯德哥尔摩“继续自由地组织示威活动并赞扬恐怖主义”，这让瑞典为争取土耳其同意其加入北约所作出的努力化为乌有。

2022年2月乌克兰危机升级后，瑞典和芬兰于同年5月同时申请加入北约。去年7月，北约30个成员国的代表签署芬兰和瑞典加入条约的议定书。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。芬兰已于今年4月4日正式获批加入北约，但土耳其和匈牙利至今尚未正式批准瑞典加入。

(责编：于洋、徐祥丽)