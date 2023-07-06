蜂巢能源泰国工厂开工仪式现场。人民网 李源欣摄

人民网春武里7月5日电 （记者章念生 实习生李源欣、冷江涛）中国动力电池制造企业蜂巢能源7月5日在泰国春武里府是拉差市举行仪式，宣布其泰国工厂正式开工建设。泰国工业部首席督察维萨努·塔布蒂恩、泰国国家投资委员会秘书长纳里·特萨提拉、汽车研究所所长葛亮·翁普隆拉特、泰国中华总商会副主席李桂雄等嘉宾以及来自中国驻泰国使馆商务处、盘谷银行、合众汽车的各方代表出席。

蜂巢能源董事长兼CEO杨红新在致辞时表示，泰国是东南亚汽车制造、汽车出口的重要基地，为中国新能源汽车出海提供了巨大机遇。蜂巢能源秉持国际区域匹配公司海外战略，坚持“走出去，引进来”，以泰国为东南亚市场策略布局的全新起点，依托国内先进动力电池技术与泰国本地的政策环境，将中国先进的锂电技术引入泰国，打造当地电池供应链体系，持续在新能源领域开拓市场，助力中国新能源汽车走向世界。

蜂巢能源董事长兼CEO杨红新致辞。人民网 李源欣摄

维萨努·塔布蒂恩表示，泰国作为东盟地区第二大汽车销售市场，新能源汽车行业正在进入关键发展阶段。蜂巢能源的投资和建厂将有效地刺激泰国就业，并推动泰国新能源汽车产业技术的发展。

纳里·特萨提拉表示，蜂巢能源此次修建工厂是泰国实现可持续发展战略的重要一步，为泰国电动汽车产业的健康和可持续发展打下了基础。泰国政府将继续致力于改善投资环境，为中国企业在泰发展提供全力支持。

泰国投资促进委员会秘书长纳里·特萨提拉发言。人民网 李源欣摄

据悉，蜂巢能源泰国工厂由蜂巢能源全资子公司——蜂巢能源科技（泰国）有限公司负责落地事宜。该公司将首先着眼于满足乘用车市场需求，以优质的产品和服务快速融入泰国市场，为当地客户提供本土化电池配套服务。工厂预计2023年年底完成建设，预计产能为每年6万套模组Pack。

蜂巢能源泰国工厂开工仪式现场。人民网 李源欣摄

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