人民网约翰内斯堡7月1日电 （刘畅、张茜）日前，第三届中国-非洲经贸博览会在湖南长沙开幕。中国建设银行作为展会的重要战略合作伙伴，高度重视本次活动。本届展会上，作为建行集团在非洲设立的唯一一家经营机构，建行约堡分行携手建行湖南分行，介绍南非库哈发展集团有限公司参加，呈现南非国家级工业开发区——库哈工业开发区投资机会，与现场客户开展一对一合作洽谈，促进中南双边信息共享、需求互通、市场拓展。

为促进全球经贸开放合作共赢，便利跨境贸易与投资，2019年12月27日，中国建设银行在同业中率先推出B2B跨境智能撮合平台“建行全球撮合家”。

近年来，建行约堡分行积极发挥资源禀赋，利用“建行全球撮合家”平台助力中非经贸撮合，增益双边了解，促进经贸交流。期间共举办各种主题展会、研讨会、洽谈会50余场，内容涵盖红酒、非洲艺术及手工艺品、中非债劵市场、宏观经济咨询等。成功打造“南非—中国葡萄酒展会”特色品牌活动，促成中南双边一对一洽谈40余场，达成近百份合作意向。

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