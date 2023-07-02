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中国建设银行约堡分行携手南非国家级工业开发区参加第三届中非经贸博览会

2023年07月02日16:01 | 来源：人民网-国际频道
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建行约堡分行代南非库哈发展集团有限公司参展展位。图片由建行约堡分行提供
建行约堡分行代南非库哈发展集团有限公司参展展位。图片由建行约堡分行提供

人民网约翰内斯堡7月1日电 （刘畅、张茜）日前，第三届中国-非洲经贸博览会在湖南长沙开幕。中国建设银行作为展会的重要战略合作伙伴，高度重视本次活动。本届展会上，作为建行集团在非洲设立的唯一一家经营机构，建行约堡分行携手建行湖南分行，介绍南非库哈发展集团有限公司参加，呈现南非国家级工业开发区——库哈工业开发区投资机会，与现场客户开展一对一合作洽谈，促进中南双边信息共享、需求互通、市场拓展。

为促进全球经贸开放合作共赢，便利跨境贸易与投资，2019年12月27日，中国建设银行在同业中率先推出B2B跨境智能撮合平台“建行全球撮合家”。

近年来，建行约堡分行积极发挥资源禀赋，利用“建行全球撮合家”平台助力中非经贸撮合，增益双边了解，促进经贸交流。期间共举办各种主题展会、研讨会、洽谈会50余场，内容涵盖红酒、非洲艺术及手工艺品、中非债劵市场、宏观经济咨询等。成功打造“南非—中国葡萄酒展会”特色品牌活动，促成中南双边一对一洽谈40余场，达成近百份合作意向。

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(责编：于洋、杨牧)

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