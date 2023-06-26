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国际观察：英国“香港问题半年报告”——习惯性撒谎几时休？

江忆初
2023年06月26日14:29 | 来源：人民网-国际频道
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不久前，英国政府又发表了一份“香港问题半年报告”，对中国治港政策和香港各方面情况妄加评论，美化英国一系列插手香港事务、破坏香港繁荣稳定的行径。对此，人们不禁要问，英国政府有何资格年复一年发布所谓“半年报告”？一份份冠冕堂皇的报告背后究竟是何居心？

“香港问题半年报告”是何货色？

所谓“半年报告”最初名为“关于中英联合声明执行情况的半年报告”。自1997年香港回归祖国以来，英国外交部以“评估中国遵守《中英联合声明》情况”为名，每半年向议会递交报告，对香港总体状况和热点事件进行“选择性记述”和“主观性评估”。目前，报告一共发布52份，是英国干预香港事务最具延续性和代表性的政治工具。

殖民旧梦的招魂幡。躲在日不落帝国幻梦的阴影之下，英国政府仍痴心妄想用一纸报告搅乱香港人心。一份份“半年报告”拿上个世纪的《中英联合声明》说事，想用一张用过的船票，强行登上已经驶离的渡轮。实际上，《中英联合声明》的历史使命已经随着香港回归而完成，与英方有关的权利和义务早已全部履行完毕。“半年报告”居然还大言不惭地表示英国有责任“监督”中国政府在港行为。倘若英国真的这么看重其对香港的责任，为什么在其统治香港150多年期间，香港人从来没有选举地区领导人和立法机构的权利？为什么英国要通过《公安条例》和《社团条例》对港人集会、结社权利进行严苛限制？英国在“半年报告”中对历史“选择性失忆”，其实就是看不惯香港从殖民时期的黑暗走向如今政通人和、由治及兴的光明。你永远叫不醒一个装睡的人，尤其当他还沉醉在回不去的旧梦中。

造谣抹黑的诬告书。回归以来，香港背靠祖国、联通世界，经济、社会各项事业取得全面成就。英国“半年报告”秉承“先下结论，再找素材”的套路，进行“有罪推论”，大肆诬蔑香港民主被压制、自由被钳制、自治被限制，将其在涉疆、涉藏问题上说过的谎言变着花样再重复一遍。2020年以来，“半年报告”集中火力攻击香港国安法，不遗余力地抹黑香港法治。事实是，香港曾是世界上为数不多的在维护国家安全领域完全不设防的地区，存在巨大法律漏洞，香港国安法的制定实施让香港走出“黑暴”，重归秩序和法治。国安法出台8天内，就得到300万人签名支持。民调显示，76.2%香港市民认为国安法实施后基本法赋予的自由权利未受影响，63%的市民认为国安法使香港营商环境改善。英国无论发布多少份“半年报告”，也改变不了香港海晏河清、繁荣稳定的良好景象，遮掩不了英方指鹿为马、颠倒黑白的丑恶嘴脸。

自曝其丑的耻辱柱。回顾52份“半年报告”，“自由”一词出现1209次，“权利”出现1141次，而“经济”和“金融”仅出现509次和438次。由此可见，“半年报告”本质上是意识形态偏见的产物，目的是以自由、人权等价值作为政治工具插手干预香港事务，而非关心香港的繁荣发展。为反中乱港分子“树碑立传”“鸣冤叫屈”；对涉香港国安法案件审判情况横加干涉；反复声张英方操弄英国国民（海外）（BNO）护照及签证政策的“正当性”——“半年报告”中通篇充斥着英国严重违反国际法和国际关系基本准则、粗暴干涉中国内政的“罪证”。然而，英国却不以为耻，反以为荣，还试图拿着“半年报告”向世界舆论讨好卖乖，不过是徒增笑耳。

英国应当作出明智选择

近来，英国重启与香港的各方面交流，与香港特区政府经贸高级官员展开互访，双方经贸合作向前推进。但与此同时，英国不改干涉别国内政的老毛病，仍在通过发布“半年报告”等手段进行对香港事务指手画脚。中国人不吃这一套！英国应当反躬自问，改弦易辙，在涉港问题上理性明智行事。

要公道不要霸道。香港回归25年以来经受住了金融危机等大风大浪的考验，巩固和提升了国际金融、航运、贸易中心的地位，展现出“一国两制”下的强大生命力。承认回归后的香港比英国治下的香港更民主、更开放、更有活力，承认从由乱到治走向由治及兴的香港比黑暴肆虐、霸凌横行的香港更安全、更稳定、更得人心，对英国就那么困难吗？英方应当做的，是放下殖民傲慢，尊重国际法原则和国际关系基本准则，尊重中国主权，尊重基本事实，公正看待、公道评价“一国两制”在港实践和中方治港政策，而不是张牙舞爪、恶形恶状。

要合作不要对抗。中英通过谈判解决了香港问题，为国际社会提供了和平解决国家之间历史遗留问题的范例。回归后的香港本应成为中英之间的纽带。然而，近年来，英方不断在涉港问题上向中方发起挑衅对抗，导致香港成为中英关系中的一个麻烦，令所有珍视中英关系、致力中英合作的人士扼腕痛心。英方应当做的，是重拾理性态度和合作精神，从推动中英关系健康良性发展出发，在涉港问题上同中方友好沟通、相向而行，为双方修复感情、改善关系创造良好氛围和条件，而不是一意孤行、增烦添乱。

要建设不要破坏。不论回归前后，香港一直被英国视作“聚宝盆”和“摇钱树”。汇丰银行、渣打银行两大英资银行位列香港三大发钞银行，怡和、太古等英资巨企在香港地产、航空、零售等行业中赚得盆满钵满。作为英国重要的外来投资来源地和贸易伙伴，一个安全、稳定、和谐、繁荣的香港对英国维护自身在港巨大利益至关重要。英方应当做的，是把精力放在促进香港对外开放和经济发展上，多想想怎样把香港国际三大中心的“蛋糕”做大，更好惠及自身、实现共赢，而不是肆意捣乱、损人害己。

香江河畔浪潮静，太平山下盛世兴。闪耀的东方之珠不会因魑魅魍魉的讹言谎语而失去光芒，只会在那些诽谤、抹黑、唱衰香港的黑影的反衬下变得更加璀璨夺目。一份份“满纸荒唐言”的“半年报告”，最终不过作为英国无理干涉中国内政、破坏香港繁荣稳定的罪证，被一一记录在案，为其殖民旧梦增添一个可鄙的注脚。

(责编：徐祥丽、杨牧)

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