新华社重庆6月27日电 题：一颗榴莲价格之变背后的“一带一路”机遇

新华社记者赵宇飞、王嘉轩

重庆市民康丽丽最近惊喜地发现，4月份每公斤近百元的泰国金枕榴莲，6月的价格已降至每公斤40余元，她仅用120多元就买到了一整颗榴莲。

“现在榴莲价格不仅比4月低一倍多，与往年同期相比也便宜了不少，‘榴莲自由’离我们越来越近了。”“榴莲爱好者”康丽丽说。

榴莲在东南亚地区被称为“水果之王”。在中国，榴莲凭借丰富的口感与独特的风味，愈发受到消费者的认可与喜爱，但其高昂的价格也让一些人望而却步。

图为洪九果品泰国工厂的工作人员在装运即将出口的榴莲。新华社发

如今，榴莲价格之变的背后，既有东南亚国家榴莲进入集中采摘上市期等因素，又得益于“一带一路”倡议提出以来，中国与沿线国家搭建起一条条国际物流新通道，拉近了东南亚榴莲等产品与中国西部内陆的时空距离。

近期，装有约500吨新鲜泰国榴莲的中老泰冷链直达跨境测试班列顺利抵达重庆后，分拨至全国各地，这是泰国榴莲首次通过西部陆海新通道铁路班列从境外直达重庆。

“这批榴莲仅4天时间就到达了重庆。”重庆洪九果品股份有限公司首席运营官邓浩吉说，公司今年多次通过西部陆海新通道进口榴莲，东南亚榴莲进入中国市场更为方便快捷，进口量因此增加不少，物流时间和成本均比传统线路下降50%以上，这些利好都将惠及消费者。

在重庆洪九果品股份有限公司位于泰国尖竹汶府的工厂内，工作人员在装运销往中国的榴莲。 新华社发

西部陆海新通道以重庆为运营中心，各西部省区市为关键节点，利用铁路、海运、公路等运输方式，向南通达世界各地，推动破解中国西部地区国际物流难题，并为“一带一路”沿线国家和地区创造发展新机遇。

数据显示，西部陆海新通道已辐射中国18个省区市61个城市120个站点、通达全球119个国家和地区393个港口。今年1至4月，重庆经西部陆海新通道运输货物5.1万标箱，同比增长37%；货值78.84亿元，同比增长24%。

随着共建“一带一路”合作不断深化，以及西部陆海新通道等国家战略通道项目建设持续推进，中国消费者有机会享受高性价比榴莲的同时，东南亚榴莲种植户也在共享中国市场红利。

在泰国尖竹汶府的种植园内，榴莲正值成熟季，44岁的种植园主彭勒特·查托正忙着组织采果工们，将一颗颗饱满的金枕榴莲采摘下来，它们多数将经西部陆海新通道销往中国。

泰国商务部数据显示，2022年，中国是泰国榴莲最大出口市场，占总出口量96%，出口总额30.9亿美元。

这是2022年5月5日在泰国尖竹汶府一家榴莲分拣工厂拍摄的榴莲。 新华社记者 王腾 摄

作为重庆洪九果品股份有限公司的供货商之一，彭勒特·查托种植园的年收入已从2018年的折合人民币约300万元，提升至2022年的350万元左右。

“物流越来越通畅，中国的市场需求正在快速释放，中国市场对我而言很重要。”彭勒特·查托在接受新华社记者网络远程采访时说。

除榴莲外，泰国火龙果、印尼猫屎咖啡、老挝啤酒和越南巴沙鱼等东南亚特色产品，也依托西部陆海新通道更快捷地进入中国市场。

海关总署数据显示，今年前5个月，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口5.78万亿元人民币，增长13.2%。其中，出口3.44万亿元人民币，增长21.6%；进口2.34万亿元人民币，增长2.7%。

“一带一路”倡议提出以来，已成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。截至目前，倡议已吸引全球超过四分之三的国家参与，为共建国家创造42万个工作岗位，帮助越来越多的国家加快经济发展。

康丽丽说，作为资深“榴莲爱好者”，真心期待越来越多物美价廉的榴莲进入中国市场，让“榴莲自由”能够早日实现。

“希望中国和东南亚国家的合作越来越深入，让更多中国人能品尝到美味的榴莲，我的收入也能再增加一些。”彭勒特·查托说。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)