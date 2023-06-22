2023年6月19日晚，外交部美大司司长杨涛就美国国务卿布林肯访华向中外媒体吹风并答问。

杨涛表示，去年11月，习近平主席同拜登总统在巴厘岛成功会晤，达成一系列重要共识，为中美关系指明了方向。美方表示美国国务卿布林肯希尽早访华，跟进会晤后续工作。中方对此表示欢迎。但今年初以来，中美关系先是遭遇无人飞艇事件的冲击，接着又受到蔡英文“过境”窜美的影响，加上美方不断采取损害中方利益的错误言行。这些导致中美关系严重偏离两国元首确定的轨道，严重干扰双方对话合作的议程，严重损害来之不易的双边关系改善势头。

一段时间以来，美方反复表示希望向前看，实现翻篇，回到两国元首巴厘岛会晤共识的轨道，也多次提出布林肯国务卿仍希望尽快访华。国际社会也普遍希望中美缓和紧张。中美关系处于困难局面，不符合两国人民利益和国际社会期待。应美方要求，中美近期进行了一系列接触沟通。中方在沟通中阐明了原则立场和重大关切，要求美方为高层互动营造氛围、排除干扰、创造条件。最终，经双方商定，美国国务卿布林肯于6月18日至19日访华。

杨涛表示，布林肯访华期间，习近平主席于6月19日礼节性会见，高屋建瓴阐明对稳定发展中美关系的原则立场，提出战略性、指导性意见。习近平主席在会见时着重指出，第一，世界需要总体稳定的中美关系，中美两国能否正确相处事关人类前途命运。宽广的地球完全容得下中美各自发展、共同繁荣。第二，中国尊重美国的利益，不会去挑战和取代美国。同样，美国也要尊重中国，不要损害中国的正当权益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。第三，希望美方采取理性务实态度，同中方相向而行，坚持两国元首巴厘岛会晤达成的共识，把有关积极表态落实到行动上，让中美关系稳下来、好起来。

同日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅会见，就中美关系、台湾问题、科技打压等涉及中方核心关切的重大问题表明立场。6月18日，秦刚国务委员兼外交部长会谈，就中美关系、台湾问题、共同关心的重大国际和地区问题等广泛议题进行沟通。有关会见会谈是坦诚、深入、建设性的。

一是讲清了当前中美关系困局的症结所在。当前中美关系处在建交以来最低谷，这种状况不符合两国人民根本利益，也不符合国际社会共同期待。导致中美关系陷入低谷的根源在于，美方抱持错误的对华认知，制定错误的对华政策。

二是指出了中美关系历经波折，美方有必要深刻反思。美方应秉持客观理性的对华认知，与中方相向而行，维护好中美关系的政治基础，冷静、专业、理性处理意外偶发事件，共同管控分歧，避免战略意外。应不折不扣落实习近平主席和拜登总统巴厘岛会晤共识，推动中美关系止跌企稳，重回正轨。

三是提出了稳定中美关系的方向和路径。中国对美政策始终保持连续性和稳定性，致力于构建稳定、可预期、建设性的中美关系。中美双方要以对人民、对历史、对世界负责的态度，扭转中美关系螺旋式下滑，推动重回健康稳定轨道，共同找到中美在新时期的正确相处之道。当务之急是把两国元首巴厘岛会晤共识真正落到实处，根本遵循是习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢原则，这也应该是双方共同坚持的精神、共同守住的底线、共同追求的目标。

四是阐释了中国发展振兴的历史逻辑和必然趋势，介绍了中国式现代化的鲜明特征和全过程人民民主的丰富内涵，敦促美方不要拿国强必霸的模板来镜像中国，不要用西方传统大国走过的轨迹来误判中国。

五是重申了中方在核心利益和重大关切上的底线红线。中方在台湾、民主人权、道路制度、科技打压等问题上阐明严正立场，提出明确要求。强调台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系最重大的问题，也是最突出的风险。敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报，尊重中国主权和领土完整，明确反对“台独”。要求美方停止炒作“中国威胁论”，取消对华非法单边制裁，放弃对中国科技发展打压，不得肆意干涉中国的内政。

杨涛介绍了双方达成的积极共识和成果。其中最重要的一条是，双方同意落实两国元首巴厘岛会晤时确定的共识，回到会晤确定的议程。双方同意按照两国元首共识保持高层交往，布林肯国务卿邀请秦刚国务委员访美，秦刚国务委员表示愿在双方方便时访美。双方同意继续推进中美关系指导原则磋商。双方愿继续推进中美联合工作组磋商，解决中美关系中的具体问题。双方同意鼓励扩大两国人文和教育交流，均致力于增加中美之间的客运航班，欢迎更多对方国家学生、学者、工商界人士互访，愿为此提供支持和便利。

杨涛回答了记者提问。

关于台湾问题，杨涛表示，台湾问题历来是中美关系中最重要的问题。美国在一个中国问题上作出过明确承诺，承认世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这些承诺清清楚楚体现在中美三个联合公报之中，也意味着美方承认台海真正的现状，那就是世界上只有一个中国，两岸同属一个中国，美方叫“一中政策”。美国的“一中政策”本来是干干净净的，只用了中美三个联合公报作定语，但后来定语越来越多，先后加上了“与台湾关系法”、“对台六项保证”。不论是“与台湾关系法”，还是“对台六项保证”，都是美方单方面炮制出来的，不是中美双方共识，中方从一开始就坚决反对、不予承认。美国现在还有一个动向，将和平解决台湾问题同“一中政策”相关联，作为“一中政策”的核心内容。这不是对美方对华承诺的重申和坚持，而是篡改。

关于涉疆、涉藏、涉港问题，杨涛表示，涉疆、涉藏、涉港问题不是什么人权、宗教、民族问题，而是涉及中国的主权和领土完整、中国的国家安全的重大问题，关系中国核心利益，不容外部干涉。

关于民主和人权，杨涛表示，民主和人权是全人类的共同追求。我们对中国的全过程人民民主和中国的人权事业进步充满信心，同时主张各国都有权走符合本国国情的民主、人权道路。各国对民主和人权有不同的实践，可以相互交流借鉴、共同提高，但不能对别国指手画脚，甚至借民主和人权干涉中国内政。

关于所谓“基于规则的国际秩序”，杨涛表示，习近平主席倡导人类命运共同体的初衷，就是最大程度凝聚国际团结合作、共同应对全球挑战的公约数。中国是第一个在《联合国宪章》上签字的国家，是当前国际秩序的创立者和维护者，也是受益者，我们为什么要改变现有国际秩序？有些人总是在说“基于规则的国际秩序”，那是基于什么规则？如果是《联合国宪章》，中方没有问题，如果只是少数国家制定的规则，和许多国家一样，中方难以苟同。

关于“去风险”，杨涛表示，首先要搞清楚的是，什么是风险？风险来自哪？中国向世界注入的是稳定性、确定性和正能量，怎么就成了风险？不管怎么包装，美方的“去风险”仍是“脱钩断链”，本质上是“去中国化”，最终是去机遇、去合作、去稳定、去发展，不仅解决不了美国自身的问题，还会反噬自身，拖累世界。中美应该从人类福祉出发，共同引领全球合作，应对全球风险。

关于沟通，杨涛表示，中方从来不排斥沟通。关键是以什么样的方式沟通？能不能达到效果？沟通首先要相互尊重，平等协商。沟通也要有效果，不能为了沟通而沟通，不能只寻求解决自身关切，而忽视对方关切，不能只是说归说、做归做。中方愿本着相互尊重精神，开展建设性沟通对话，美方也要展现诚意，拿出行动。稳定中美关系，需要中美双方共同努力，相向而行。

关于中美两军关系，杨涛表示，当前中美两军关系面临困难的原因，美方非常清楚，包括对中方的单边制裁。美方应首先移除两军交流合作的障碍。

关于所谓美国在华企业待遇问题，杨涛表示，美国在华有7万多家企业。据美中贸委会统计，近90%是盈利的，大多数想继续留在中国发展。中国开放的大门只会越开越大，我们将进一步打造市场化、法治化、国际化的营商环境。但同时，不管是中国企业还是外国企业，在中国经营都要依法经营。

关于南海问题，杨涛表示，美国不是南海争议当事国。中方在南海问题上的立场主张有充分的历史和法理依据。南海的航行飞越自由从来就不存在任何问题，倒是美国军舰军机打着“自由航行”的幌子，在中国周边示强挑衅，推高了海空安全风险。如果美方真的关心南海稳定，希望避免意外，就应当停止对中国抵近侦察。

关于乌克兰危机，杨涛表示，中国的立场十分明确，也一以贯之，那就是习近平主席提出的“四个应该”，“四个共同”和“三点思考”。这些是中方在处理乌克兰危机问题上的基本遵循，核心思想就是劝和促谈、政治解决。中方支持一切有利于停火止战和劝和促谈的努力，将继续秉持客观公正立场，以自己的方式劝和促谈，不会做拉偏架、火上浇油的事情，更不会趁机谋利。任何国家都不能强迫中方选边站队，更不得歪曲抹黑中方立场，对中国企业和个人的非法单边制裁也要停止。如果真要选，中方选择站在和平、劝和促谈、政治解决一边。一些国家要求中国不要向俄罗斯提供武器，到底是谁在向冲突方提供武器，全世界看得清清楚楚，我们敦促有关国家停止拱火浇油，停止抹黑诬蔑中国。

新华社、中央广播电视总台、中国国际电视台及路透社、美联社、法新社、美国有线电视新闻网、《联合早报》、《海峡时报》等媒体参加。

(责编：卫嘉、白宇)