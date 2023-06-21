人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“有益于增信释疑，进一步促进合作”

——德国专家谈李强总理访德

人民网记者 花放
2023年06月21日13:55 | 来源：人民网-国际频道
小字号

米夏埃尔·舒曼（资料图片）

米夏埃尔·舒曼（资料图片）

应德国总理朔尔茨邀请，中国国务院总理李强6月18日起赴德国举行第七轮中德政府磋商并对德进行正式访问。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼在接受人民网专访时表示，此次访问有益于德中双方增信释疑，进一步促进两国合作，意义重大。

随着一些地区地缘局势恶化和能源危机愈演愈烈，德国部分政治势力以及媒体开始渲染所谓“与中国脱钩”的论调。舒曼对此表示，在过去几十年中，德中两国保持着长期稳定、相互尊重和富有成果的合作关系。诚然，鉴于当前国际形势，各国应该对全球性危机可能造成的经济风险做好准备，尽早发现并及时做出有效应对。但正如德国总理朔尔茨多次强调的，“脱钩”不是正确选项。以事实为依据，客观看待经济相互依存的关系才是正确之举。

德国基尔世界经济研究所今年二月公布的一份研究结果也表明，德国对中国经济的依赖程度明显低于贸易统计数据所显示的水平，“部分德国媒体过度关注和渲染德国对中国经济依赖是不合理的”，舒曼强调。

磋商期间，中方倡议中德成为“绿色同行”伙伴，德方也希望两国能在应对气候变化、绿色发展等领域达成更多合作共识。舒曼认为，“脱碳”和气候保护是德方当前在发展德中关系中所关注的焦点，这也为两国未来进一步加深科技和经济合作提供了绝佳的机会。德国在科技领域一直是最具创新精神的国家之一，在可再生能源领域，特别是氢能的生产、储存和应用方面具有优势。同时，德国的工程科学在全球享有盛名，在该领域推动“脱碳”也无疑将推动创新发展。德中两国在这些领域可以相互学习、进一步深化合作并最终实现共同发展。

去年是德中建交50周年，今年是德中科技创新合作45周年。李强总理此次访问是新冠疫情发生以来两国政府首次进行线下磋商，也是两国新一届政府首次全面对接。舒曼表示，这释放了非常积极的信号，有益于德中双方增信释疑，进一步促进两国合作。“德国经济界的大部分人都对此次政府磋商成果满怀期待，大多数德国企业家也都将坚定保持与中国的联系”，他强调。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部