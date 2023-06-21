人民网记者 花放

米夏埃尔·舒曼（资料图片）

应德国总理朔尔茨邀请，中国国务院总理李强6月18日起赴德国举行第七轮中德政府磋商并对德进行正式访问。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼在接受人民网专访时表示，此次访问有益于德中双方增信释疑，进一步促进两国合作，意义重大。

随着一些地区地缘局势恶化和能源危机愈演愈烈，德国部分政治势力以及媒体开始渲染所谓“与中国脱钩”的论调。舒曼对此表示，在过去几十年中，德中两国保持着长期稳定、相互尊重和富有成果的合作关系。诚然，鉴于当前国际形势，各国应该对全球性危机可能造成的经济风险做好准备，尽早发现并及时做出有效应对。但正如德国总理朔尔茨多次强调的，“脱钩”不是正确选项。以事实为依据，客观看待经济相互依存的关系才是正确之举。

德国基尔世界经济研究所今年二月公布的一份研究结果也表明，德国对中国经济的依赖程度明显低于贸易统计数据所显示的水平，“部分德国媒体过度关注和渲染德国对中国经济依赖是不合理的”，舒曼强调。

磋商期间，中方倡议中德成为“绿色同行”伙伴，德方也希望两国能在应对气候变化、绿色发展等领域达成更多合作共识。舒曼认为，“脱碳”和气候保护是德方当前在发展德中关系中所关注的焦点，这也为两国未来进一步加深科技和经济合作提供了绝佳的机会。德国在科技领域一直是最具创新精神的国家之一，在可再生能源领域，特别是氢能的生产、储存和应用方面具有优势。同时，德国的工程科学在全球享有盛名，在该领域推动“脱碳”也无疑将推动创新发展。德中两国在这些领域可以相互学习、进一步深化合作并最终实现共同发展。

去年是德中建交50周年，今年是德中科技创新合作45周年。李强总理此次访问是新冠疫情发生以来两国政府首次进行线下磋商，也是两国新一届政府首次全面对接。舒曼表示，这释放了非常积极的信号，有益于德中双方增信释疑，进一步促进两国合作。“德国经济界的大部分人都对此次政府磋商成果满怀期待，大多数德国企业家也都将坚定保持与中国的联系”，他强调。

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