郑泽光大使在当地侨领的陪同下走访侨社。人民网记者 邢雪摄

人民网伦敦6月28日电 （邢雪、郭锦标）28日，中国驻英国大使郑泽光及夫人走访英国伯明翰侨社，提出希望伯明翰地区的侨胞及各个社团能够继续做中华文化的传播者、中国故事的讲述者、互利合作的推动者、民间友谊的促进者。

郑泽光大使夫妇28日来到伯明翰中国城，与当地侨领深入交流，在华联社主席邱百喜等侨领的陪同下走访了华人超市与奶茶店，并与经营业主亲切交流。此访是郑泽光任大使以来首访伯明翰，受到伯明翰侨界的热烈欢迎。

郑泽光在欢迎活动上发表讲话说，长期以来，居住在伯明翰地区的侨胞辛勤耕耘，在各行各业都取得了骄人成绩。侨胞积极融入当地社会，为当地经济发展作出重要贡献。侨胞们心系桑梓，支持家乡建设，积极传播中华文化，促进中英的务实合作，成为了中国和英国之间的重要桥梁纽带。

郑泽光提到，特别令人感动的是，每当家乡遇到困难时候，侨胞们都慷慨解囊，给予大量援助。在武汉发生疫情之后，伯明翰侨社为国内抗疫捐款捐物，作出了积极贡献。当伯明翰发生疫情时，侨胞们从中国募捐购买了很多抗疫物资，支持英国伯明翰地区抗疫，给当地人民留下了深刻的印象。对此，英国伯明翰市长查曼·拉尔念念不忘，对侨社为当地抗疫作出的贡献表示感谢。

郑泽光强调，当前，百年未有之大变局正在加速演进，世界变乱交织，中国以它的稳定性和确定性给动荡不安的世界带来了发展的机遇和正能量。中国坚持全面深化改革，进一步扩大开放，坚持高质量发展，坚持走和平发展道路。我们愿意和世界各国发展友好合作关系。建交51年来，中英关系有起有落，但是两国合作取得了巨大发展，给双方人民带来了巨大利益。中国的对英政策是一贯和明确的。中方希望双方相向而行，在相互尊重、互不干涉内政、平等互利的基础上，发展健康稳定的合作关系。

郑泽光表示，中英关系要取得进一步的发展，离不开广大在英侨胞及社团的大力支持，衷心希望伯明翰地区的侨胞及各个社团能够继续做中华文化的传播者、中国故事的讲述者、互利合作的推动者、民间友谊的促进者。中国驻英国使领馆将会继续践行外交为民的宗旨，进一步提高改进工作，为广大侨胞提供更好的服务。

参加活动的伯明翰侨界代表表示，郑泽光大使及夫人走访伯明翰侨社，带来了祖国和祖籍国的温暖情谊，未来将继续在伯明翰融入当地的社会，为中英民间友好、积极的传承中华文化、讲好中国故事、反哺当地社会做出应有贡献。据了解，目前共有6万多名华侨华人在伯明翰地区工作生活、投资兴业，对发展当地经济、创造就业岗位、增加地方财政税收带来了积极贡献，成为中英民间友好的重要桥梁。

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