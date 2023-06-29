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海南航空布鲁塞尔—深圳航线复航

2023年06月29日08:15 | 来源：人民网-国际频道
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布鲁塞尔机场给机组人员赠送复航礼品（海南航空提供）
布鲁塞尔机场给机组人员赠送复航礼品（海南航空提供）

人民网布鲁塞尔6月28日电 （记者牛瑞飞）28日，海南航空在布鲁塞尔国际机场举办布鲁塞尔—深圳航线复航仪式活动，海南航空及布鲁塞尔国际机场工作人员在登机口为搭乘首航航班的旅客赠送巧克力等精美礼品，随后，布鲁塞尔国际机场为海南航空HU760航班举行了最高规格的“水门礼”，庆祝海南航空布鲁塞尔—深圳直飞航线顺利启航。

截至目前，海南航空已开通北京、深圳至布鲁塞尔两条直飞比利时航线，每周航班量达到9班次，助力中比两国在经济、旅游、教育、文化等多个领域的合作与发展，为两国的双边交流搭建便利的“空中桥梁”。

布鲁塞尔国际机场作为欧洲重要枢纽机场，航线网络遍布非洲、欧洲、美国等地区，海南航空布鲁塞尔航线的复航为旅客提供了便捷多样的中转方案。深圳作为海南航空重要的航空枢纽之一，国内、国际航线丰富。目前海南航空从深圳始发的国际直飞航线包括深圳至布鲁塞尔、温哥华、金边、巴黎、罗马及奥克兰6条航线，在华南区域搭建起辐射北美洲、欧洲、大洋洲、亚洲的国际航线网络。此外，海南航空在深圳拥有丰富的国内航线网络，包括深圳至北京、重庆、成都、杭州、南京、上海浦东、温州、西安、乌鲁木齐等共计30条航线、近60个航班。

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(责编：崔越、常红)

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