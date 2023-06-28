人民网曼谷6月28日电 （记者孙广勇）泰国中文教师学会是在诗琳通公主的关怀和支持下成立的，现有注册会员1200人。二十年来，学会以团结泰国中文教师，促进中文教育事业的发展为己任，举办系列中文教学研讨、中文教学培训，助力中文教师技能发展，极大地促进了泰国中文教育事业的蓬勃发展，赢得了社会的广泛赞誉。

6月24日，泰国中文教师学会举行二十周年成立大会在玫瑰园中学隆重举行。泰国教育部基教委Pattiya Supina主任、中国大使馆教育处冯俊英参赞、一等秘书王欢，北京语言大学国际教育研究院副院长姜丽萍教授，学会主席、玫瑰园中学孔子课堂泰方负责人Montri Panyawongkhanti（傅文鸿），前主席Prapin Manomaivibool（巴萍）等学会创始人出席会议，北京语言大学出版社社长郝运线上致辞。来自泰国各地的中文教师、教育工作者二百余人齐聚一堂，共襄盛会。

大会举行了拜师敬谢的仪式，全体教师向学会创始人敬献鲜花，表示对前辈的敬意和感激之情，展现了学会薪火相传的优良传统。学会还评选了39名优秀汉语教师，并举行了颁奖仪式，以表彰他们在中文教育事业中的杰出贡献。此次纪念大会，北京语言大学出版社赵帅主任率队举行图书展销会。

姜丽萍教授做了题为《基于〈等级标准〉的教材、教学资源建设与应用》的讲座，引发了与会的师生的广泛思考与讨论；Worasak Mahattanobol教授做了题为《中国新移民在泰国》的讲座，回顾了中国新移民在泰国的历史和积极影响。

此次二十周年纪念大会不仅为与会者提供了一个学习、交流和分享经验的平台，而且为他们提供了新的启示和发展方向。学会将继续致力于推动泰国中文教育事业的蓬勃发展，促进中泰两国文化交流与合作。

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