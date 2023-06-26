中国：从“世界工厂”迈向“智造强国”（国际论道）

山东自贸试验区青岛片区的雷沃重工集团有限公司的生产线上一派繁忙景象。

张进刚摄（人民视觉）

国产大飞机C919完成商业首飞；神州十六号载人飞船发射取得圆满成功；一季度汽车出口量达107万辆，超过日本居世界第一……近期，中国在制造业领域取得的一系列亮眼成绩，引发外媒广泛关注。有外媒评价，这一连串新闻表明，中国是“第二次工业化的弄潮儿”。

“开始第二波工业化浪潮”

英国《每日电讯报》专栏文章近日刊文称，在第一波工业化浪潮中，中国主要为发达国家生产廉价制成品。目前正在进行的第二波浪潮中，中国瞄准尖端、知识密集型产业。文章说，C919成功实现商业首航，中国有了可以与波音和空客竞争的国产大飞机；中国市场上，中国汽车制造商比亚迪的销量已超过德国大众集团，并开始向世界市场进军；中国近期还宣布了2030年前实现中国人首次登月的计划。

“这一切加起来，能够得出清晰结论，中国已经开始第二波工业化浪潮，正在进军航空航天等西方拥有领先地位的领域。”英国《每日电讯报》称。

今年以来，中国产业升级发展势头不减，技术含量较高、附加值较高的高技术制造业持续较快增长，有力支撑着中国经济平稳运行。中国制造业高质量发展的最新成就，成为各大外媒关注焦点。

《日本经济新闻》注意到，中国国家统计局发布的最新数据显示，2023年5月，全国规模以上工业增加值同比增长3.5%。从主要品类的产量看，汽车同比增长17.3%，其中，电动汽车等新能源车增长超过四成，继续保持强劲势头。

巴基斯坦《国民报》日前刊发巴基斯坦国际关系与媒体研究所所长亚希尔·哈比卜·汗的署名评论文章称，C919完成商业首飞以及中国航空工业的发展进步，为推动实现《中国制造2025》行动纲领目标作出重要贡献。C919的研发投运表明中国致力于改革创新，在制造业中积极应用先进技术。

“中国工业技术持续向前大步迈进，工业质量大幅提高。”美国《商业内幕》网站援引一份研究报告指出，中国企业在太阳能组件、锂电池生产、风力涡轮机等方面的生产能力十分可观。中国电动汽车在续航里程、动力传动系统效率及智能化等方面的竞争力也在不断增强。这是产业政策、高效供应链、尖端技术等共同促进的结果。

“从‘中国制造’升级为‘中国创造’”

“中国这个‘亚洲巨人’的工业逻辑正在发生这样的转变：从‘中国制造’升级为‘中国创造’。”阿根廷《号角报》网站日前刊文称，中国工业逻辑转变速度之快的最主要迹象出现在航天领域。中国的探测器已经到达月球背面。最近，神舟十六号载人飞船将3名航天员送上了中国空间站。此外，在半导体、人工智能领域，中国也在迅速进步。这些动向背后，是中国积极推动制造业提质升级的努力。目前，包括大众汽车在内的许多外国企业都在中国设立了研发中心。同时，一些中国企业也开始在海外设立创新中心。

中共二十大报告将基本实现新型工业化作为2035年基本实现社会主义现代化的一项重要目标，并提出推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。一段时间以来，“中国智造”“中国创造”成为外媒报道中国制造业发展的高频词。

新加坡《联合早报》网站刊文称，中国决心推动“制造”向“智造”转变，加快重点制造领域的数字化与智能化发展，硬科技产业获得政策性扶持，展现了中国政府着重发展实体经济的坚决意志和推进新型工业化的努力。为此，中国将加大力度实施产业基础再造工程，展开重大技术装备攻关工程，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

英国《每日电讯报》的文章称，中国具有全球领先的超大规模单一市场，能够不断改进产品，降低成本，然后将工业产品带到世界其他地方。具有创新、低碳、绿色基因的高科技产品，正在成为中国出口新的增长点。数据显示，今年前4个月，以电动汽车、锂电池、太阳能电池为代表的高科技产品合计出口3534.8亿元，同比增长72%。

“‘中国智造’正快速发展，高科技设备和零件都在快速国产化。”欧洲工具和模具制造网发表文章称，中国将从“世界工厂”发展成“智造强国”。一些相关学科和研究的发展尤其迅速，中国制造业的升级还将继续。

“中国仍将是全球制造枢纽”

中国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。近年来，中国不断加大创新力度，加速向全球价值链中高端迈进。

工信部数据显示，2022年，中国全部工业增加值突破40万亿元大关，占GDP比重达到33.2%；其中制造业增加值占GDP比重为27.7%，制造业规模连续13年居世界首位。国际舆论认为，中国在全球产业链供应链方面将发挥更加重要的作用。正如美国奥纬咨询董事合伙人贝哲民所说：“未来很长一段时间，中国仍将是全球制造枢纽。”

“全球供应链要降低对中国的依赖既非易事，也不现实。”印度Mint新闻网指出，过去数十年，中国以其精心建设的基础设施和完备的工业供应链条满足了全球制造商。多年来，中国在全球价值链中的地位攀升，制造业生产已经迈向更高端的设备和工业品。中国拥有庞大的制造业，能够为最终产品提供大部分零部件。这意味着，将中国制造商从竞争中剔除，亚洲其他制造业国家会感到头疼。对美国企业来说，这也将不可避免地成为一个问题。“外资企业搭上了中国平稳供应链的便车，外国企业继续在中国投资并不奇怪”。

美国《彭博商业周刊》评价说，中国公司在技术产品和商业模式方面正引领全球趋势，特别是在超级计算机、智慧交通、数字支付等领域。

据新加坡《联合早报》网站观察，近年来，日系车企加大了在中国的电动化、智能化投资。例如：丰田计划把中国工厂的电动车产能提高，并与中国车企成立合资公司；日产也在武汉建设生产电动车的生产基地；广汽本田收购了本田中国的工厂并且扩大广州工厂的电动车产能。这是因为，中国有完整的供应链和素质优良的技术工人，中国制造的中高端产品性价比非常有竞争力。东亚地区目前是全球制造业网络的核心，中日之间的产业分工与合作让两国产业链之间的融合度日益提高。

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