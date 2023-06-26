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国际观察：中欧合作是机遇而不是风险

金玲
2023年06月26日14:07 | 来源：人民网-国际频道
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近日，国务院总理李强应德国总理朔尔茨和法国政府邀请，赴德国举行第七轮中德政府磋商并对德进行正式访问，对法国进行正式访问并出席新全球融资契约峰会。此次出访，对于加强中欧战略互信、凝聚合作共识、夯实务实合作以及加强多边协调至关重要。中欧作为两大力量、两大市场、两大文明，在这个变乱交织，充满不确定的世界里，具有格局性影响，也为世界注入稳定力量。

李强总理访德证明中德务实合作的强大生命力。过去几十年，中德两国保持着长期稳定、相互尊重和富有成果的合作关系。中国已连续7年是德国最大的贸易伙伴国，德国是中国在欧洲地区的第一大贸易伙伴，第一大外资来源地和重要投资目的地。中德第七轮政府间磋商延续了双方务实合作的传统，共同见证了一系列合作协议的签署，取得了一系列重要成果，包括同意建立气候变化和绿色转型对话合作机制并深化在经贸、投资、汽车制造、高科技、新能源、数字经济以及人文领域内的合作。中德务实合作的主基调，是对近期欧洲方面涉华问题上不同杂音作出的有力回应。实践证明，中德不仅在传统领域内具有深厚的合作基础，也在未来的绿色和数字转型领域利益重叠，合作具有强大动力。李强总理面对企业界人士不断强调的中国将继续开放的声音，同样为德国在华投资企业吃下定心丸，中国市场是机遇，而不是风险。

李强总理访法为中法务实合作和战略协调再赋新动力。马克龙总统今年4月访华，为今后中法两国在双边和国际层面的合作明确了方向。近几个月来，中法关系迅速升温。根据中国商务部数据，今年1月到5月，法国实际对华投资猛增429.7%。此次访问法国延续中法务实合作和战略协调精神。李强总理强调深化务实合作，挖掘绿色发展、科技创新、数字贸易等方面合作潜力，为双方经贸合作扩容提质增效；法国总理博尔内表示愿参与中国高质量发展，赞赏中方持续传递扩大开放的积极信号，愿深化双边贸易、投资、航空、农食、绿色发展、医疗健康等领域合作。战略层面，李强总理参与法国倡议推动的新全球融资契约峰会，并就破解发展中国家特别是脆弱国家的难题提出三点倡议，表达了中国支持全球发展，支持多边主义，应对全球全球治理挑战的战略主张，也是对法国推动多边主义应对全球挑战的战略回应，中法战略合作再次赋能前行。

李强总理首访选择欧洲，既是中欧关系战略重要性的体现，也是中国重视欧洲的必然。此访有助于化解战略疑虑，延续合作逻辑。希望此次访问为欧洲带来更多的战略清醒，更多从机遇的视角，而不是所谓“对手”的视角，看待更加开放的中国。

（作者是中国国际问题研究院欧洲研究所副所长）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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