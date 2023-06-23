郑韬

日朗风清，菡萏葳蕤。在这个万物繁茂、生气蓬勃的夏天，习近平主席与一位远道而来的贵客举行了历史性会晤，她就是洪都拉斯总统卡斯特罗，她也是首位来华进行国事访问的洪都拉斯总统。这次重要会晤，从战略高度和长远角度引领和推动了中洪关系深入发展，将把两国合作的美好愿景变为实实在在的成果，给两国人民带来更多福祉。

卡斯特罗总统高度重视此次访问，并对访问充满期待。她于访华前夕发布推特表示，将带着特殊使命访问中国，洪都拉斯重建需要拓展政治、科技、贸易、文化合作边界。随访的洪都拉斯官员、企业家和记者们在访问期间纷纷表示，此访彻底改变了他们对中国的看法和认知，有了这次跨越山海的特殊经历，愿永远做中国人民的好朋友。

新时代中拉合作展现蓬勃活力

志合者，不以山海为远。洪都拉斯这个地处西半球、与中国直线距离14000多公里的中美洲国家，于今年3月26日与中国正式建交，成为中国第182个建交国。中洪建交顺应时代大势、合乎两国民心，再一次向世界展现了中国与拉美国家真诚相待的友好情谊和前景广阔的合作潜力。

卡斯特罗总统首次访问取得丰硕成果，洪都拉斯主流媒体在头版头条全程跟踪报道中洪元首会晤，引用习近平主席指出的“中洪建交功在当今、利在长远。”各界热议两国关系史上这一里程碑时刻以及两国建交将对洪都拉斯带来的发展机遇，“#中国”话题登上该国推特平台热搜榜首。这从一个角度反映出，两个相距遥远、差异巨大的国家，也可以通过平等合作为各自带来更美好的前景。这令人不禁联想到2021年12月，中国与另一个中美洲国家尼加拉瓜复交后，双边关系快速发展，不断迈上新台阶，向我们展示了拉美与中国越走越近，拉美人民与中国人民越处越亲。这些都折射出中拉关系蓬勃发展、昂扬奋进的良好势头。

当前，中拉关系迈入了平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。近两年，中拉高层交往频繁热络，可谓好戏连台。2022年2月，阿根廷总统费尔南德斯、厄瓜多尔总统拉索出席北京冬奥会开幕式并访华。11月，古（巴）共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔对中国进行国事访问。今年4月，巴西总统卢拉对中国进行国事访问。元首外交为中拉关系擘画蓝图，注入强劲动力。此外，巴西前总统罗塞芙出任总部位于上海的金砖国家新开发银行行长，成为中巴、中拉关系中的又一段佳话。值得注意的是，中国提出的“一带一路”倡议已获得包括洪都拉斯在内的22个拉美国家支持，随着精谨细腻的“一带一路”工笔画不断展开，中拉各领域务实合作将为双方人民创造更多实实在在的福祉。

在当前世界经济疲弱不振，拉美经济遭遇疫后“倒春寒”的困难时刻，中国作为世界经济主引擎，已成为拉美实现发展最可靠的合作伙伴。2022年中拉贸易额达4857.9亿美元，中国连续10年保持拉美第二大贸易伙伴国地位。中国也是拉美主要投资来源国，截至2021年底，中国对拉美和加勒比地区直接投资存量近7000亿美元，在拉美及加勒比地区累计签订承包工程合同额2371.5亿美元，完成营业额1524亿美元。今年以来，巴西与中国达成本币跨境贸易结算协议，宣布人民币超过欧元成为其第二大国际储备货币。阿根廷宣布以人民币结算自中国进口贸易。相信随着中拉合作不断深入，中拉关系将在各领域各方向提质升级，呈现前所未有的新态势，成为发展中国家平等相待、互利共赢的新典范。

中国展现负责任大国感召力

在同习近平主席会谈时，卡斯特罗总统表示，“同中国建交是洪都拉斯政府做出的历史性抉择，必将载入史册。洪方坚定支持并遵守一个中国原则，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的努力。在习近平主席坚强有力领导下，中国取得了伟大发展成就，洪方深感钦佩。习近平主席提出的共建‘一带一路’倡议和全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，有助于建设一个符合世界人民共同期盼的更加和平、安全的世界，洪方高度评价并将积极参与。”

一个维护世界和平的中国，赢得国际社会广泛赞誉。中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。在百年变局加速演进的今天，中国始终站在历史正确的一边，站在人类进步的一边，站在公平正义的一边。中国在乌克兰问题上真心诚意致力于劝和促谈，发挥着无可替代的重要作用，习近平主席提出“四个应该”“四个共同”“三点思考”，在冲突爆发一周年之际，中方发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，推动国际社会形成解决乌克兰危机的最大公约数，为尽快止战停火、恢复和平作出自己的努力。中国成功推动沙特和伊朗复交，在中东地区掀起“和解潮”，《关于阿富汗问题的中国立场》文件为解决地区热点问题提供中国方案。近日，习近平主席在同来华进行国事访问的巴勒斯坦总统阿巴斯举行会谈时，就解决巴勒斯坦问题提出三点主张，国际社会再次见证了中国劝和促谈、为世界和平积极斡旋的大国担当。

一个保持良好发展势头的中国，为世界经济提供了强大动能。中国不断推进高质量发展，今年增长目标为5%，我们对此充满信心，国际社会甚至更为乐观，联合国预测今年中国将增长5.3%，国际货币基金组织（IMF）预测中国增长率为5.2%。中国坚定不移持续扩大高水平对外开放，已成为140多个国家和地区的主要贸易伙伴。过去10年，中国对世界经济平均贡献率超过七国集团（G7）国家总和，IMF预计今年中国对世界经济增长贡献率将达到30%。

一个捍卫真正多边主义的中国，为国际形势注入稳定性和正能量。当前，世界进入动荡变革期，一些国家推行霸权霸道霸凌行径，穷兵黩武、拱火递刀，在世界上制造分歧、拼凑各种小圈子，它们所谓的“基于规则的国际秩序”不过是排除异己的家法帮规而已。中方倡导，在变乱交织的世界中，大国要有大国的样子。中国是真正多边主义的坚定捍卫者，也是推动构建人类命运共同体的坚定捍卫者。越来越多的有识之士认为，中国已高高举起引领时代潮流和人类前进方向的鲜明旗帜。

拉美国家进一步认清孰敌孰友

200年前，时任美国总统门罗发表“门罗宣言”，“门罗主义”由此诞生。200年来，“门罗主义”如同幽灵般在拉美阴魂不散，成为地区国家难以摆脱的梦魇。美国控制、压迫拉美的故事反复上演，多少个反美英雄被美国迫害，多少个反美政府被美帝国主义“清除”。美国想要的，是一个俯首帖耳、唯命是从的“后院”，而不是一个团结向上的拉美。

众所周知，美国对拉美犯下的恶行罄竹难书。对古巴这样一个面积仅10万多平方公里、人口1000多万的加勒比岛国，美国对他进行了长达60余年的经济封锁，令古巴人民经受了深重的苦难。对于敢对美说“不”的委内瑞拉，美国进行了窒息式的全面制裁和金融绞杀。美还长期薅拉美国家羊毛，使拉美遭遇“失去的十年”“失去的五年”。

“离上帝太远，离美国太近”，拉美曾经无奈地感叹命运不公。面对来自强邻的霸权霸道霸凌，地区国家一再发出联合自强的呼声，也将目光投向了世界的东方，希望与中国开展真挚、平等、互利的合作。但个别国家作为霸权维护者，怎会坐视拉美与中国发展关系，而是愈发肆无忌惮、明目张胆地对拉美进行打压。近年来，与中国新建交的拉美国家，都要受到个别国家的攻击迫害，拉美国家在基础设施、能源矿产、5G通信等领域与中国进行的互利合作，都要被扣上“影响国家安全”“中国债务陷阱”的帽子。

乌云遮不住阳光。世界已进入21世纪第三个十年，中拉关系发展迎来了新的机遇之窗。面对一个坚定奉行独立自主和平外交政策的中国，面对一个坚持对外开放的中国，面对一个践行共商共建共享全球治理观的中国，面对一个弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值的中国，拉美国家都会更加坚定发展对华关系的决心和信心，更加积极地投身到互利合作中去，共同书写中拉友好合作的新篇章！

(责编：于洋、刘慧)