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第十六届世界华商大会在曼谷开幕

2023年06月26日08:18 | 来源：人民网-国际频道
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6月25日，泰国中华总商会主席林楚钦在第十六届世界华商大会开幕式上致辞。李源欣摄
6月25日，泰国中华总商会主席林楚钦在第十六届世界华商大会开幕式上致辞。李源欣摄

人民网曼谷6月25日电 （记者杨一、张矜若，实习生李源欣、冷江涛）第十六届世界华商大会25日在曼谷开幕，来自全球50多个国家的3000多名华商、200多家世界知名企业代表与会。

泰国副总理兼商业部长朱林在致辞中表示，华商和侨商对促进居住国的经济发展发挥重要作用，同时他们也是中国与各国私营企业界间的重要桥梁与纽带。中国作为全球第二大经济体，对世界经济起到至关重要的作用。

泰国中华总商会主席林楚钦在致辞中表示，期盼通过举办本届大会，不仅能让世界华商更加深入地了解泰国，而且能为世界华商事业的持续发展搭建新平台，共同发掘危机下的新机遇，探讨世界华商合作的多边化、多元化，开拓新时期商贸投资的新局面。

泰国正大集团董事长谢国民说，中国在高新科技方面已取得先进成果，并力主高水平开放、欢迎企业来中国投资，这为泰国及其他国家华商自身发展和未来对华合作带来巨大机遇。

本次大会由泰国中华总商会主办，为期3天。大会期间，与会嘉宾围绕泰国经济环境和投资优势，“一带一路”、RCEP和粤港澳大湾区契机，华商营商理念，青年华商传承与使命等议题进行广泛深入的交流与探讨。

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(责编：崔越、杨牧)

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