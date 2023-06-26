以“来温州·创未来”为主题的中国（温州）-泰国经贸合作交流会在泰国曼谷举行。 人民网记者 张矜若摄

人民网曼谷6月24日电 （记者张矜若）6月24日下午，以“来温州·创未来”为主题的中国（温州）—泰国经贸合作交流会在泰国曼谷举行，交流会主要内容包括开展温州投资环境推介、项目签约、合作洽谈等，泰国内政部副部长呐力·康怒拉等政府代表、温州市政府代表团、泰国企业及侨界代表等100多人与会。

温州市委常委、统战部部长汪驰在讲话时表示，“来温州·创未来”的主题非常符合当下温州蓬勃发展的良好态势和对各路投资客商的殷殷期许。近年来，温州与泰国交流日渐频繁、经贸合作持续深化，泰国正吸引着温州的企业家前来开拓事业，同时也有越来越多有远见的泰国企业到温州投资兴业。“我们在这里举办经贸合作交流会，既是双方深化合作、互利共赢的缩影，更是诚挚邀请广大企业、商会、侨团和有识之士共享温州高质量发展的新红利。”

泰国内政部副部长呐力在致辞时肯定中国企业来泰发展的积极意义，希望能有更多的中国企业来泰投资兴业。泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗西在讲话时说，中泰建交48年来，他已访华130多次，期待着不久以后再次访华，继续传播中泰友谊，讲述“中泰一家亲”故事。

交流会上还举行了两国企业合作协议签订仪式。

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