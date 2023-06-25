人民网仰光6月24日电 （记者李秉新）由中国驻缅甸大使馆文化处主办，缅甸福星孔子课堂承办，欢乐汉语教育中心、明胜教育中心、育德教育中心协办的第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛暨第16届“汉语桥”世界中学生中文比赛仰光赛区24日举行决赛。仰光地区各汉语教学机构代表、中缅各界人士200余人出席了本次活动。

中国驻缅甸大使馆文化参赞潘峰在致辞中表示，语言是促进不同文明交流互鉴的桥梁与纽带，中文作为联合国6种正式语言文字之一，也是世界上使用人数最多最古老的语言之一。今天举办的“汉语桥”是世界上最具影响力的中文大赛之一，是中文学习者展示自我的舞台，希望选手们以中文为桥，以梦为马，学以致用，促进中缅两国友谊不断发展。

缅甸福建同乡总会会长许智民发言说，“汉语桥”为学习中文的青年学生提供了快乐学习相互交流的平台，能进一步增强青年人对中华文化的理解，培养更多致力于中缅友好的人才，希望大家赛出水平赛出风格，为两国友谊添砖加瓦。

本届“汉语桥”世界大、中学生中文比赛决赛选手共28名，其中大学生组14名中学组14名，均为今年6月4日“汉语桥”世界大、中学生中文比赛预赛晋升选手。决赛由主题演讲、才艺表演和中华文化知识竞赛笔试三部分组成，两组各设一等奖一名、二等奖两名、三等奖三名、最佳才艺奖、最佳文采奖，优秀奖和优秀指导教师奖。参赛选手分别围绕“天下一家”和“追梦中文，不负韶华”为主题进行演讲，并通过中文歌曲、诗歌朗诵、脱口秀、中国舞蹈、古筝演奏等形式展示了才艺。

大学生组选手曾宝春表演舞蹈《芒种》。人民网记者 李秉新摄

本次“汉语桥”决赛选手们的表现可圈可点，比赛现场气氛热烈。大学组黄立璇选手演讲声情并茂自信阳光，才艺表演端庄流畅；中学组邱有恩选手演讲主题突出落落大方，舞蹈编排刚柔相济干净利落。经过激烈角逐，黄立璇同学获得2023年汉语桥大学生组一等奖，邱有恩同学获得中学组一等奖。

本届“汉语桥”比赛，吸引了仰光多所学校学生参与，每个选手们也都尽情抒发了中文水平和中华文化魅力，选手们精彩的演讲与才艺获得了评委和现场观众的一致好评。获得大学生组一等奖的黄立璇和中学生组一等奖的邱有恩将代表缅甸仰光赛区前往中国参加“汉语桥”总决赛。黄立璇同学在获奖后对记者表示，学习中文让他打开了一扇能够深入了解中华文化的门，也为他未来发展拓宽了道路。仰光外国语大学中文系主任钦美乔说，现在想学中文的学生越来越多，该校中文系加开了周末班，周六日都有课程，希望中国方面多派些汉语教师来缅甸执教。

(责编：崔越、杨牧)