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中国驻老挝大使馆端午节慰问中国军队第九批援老医疗专家组

2023年06月25日09:08 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻老挝大使馆端午节慰问中国军队第九批援老医疗专家组。中国驻老挝大使馆供图

中国驻老挝大使馆端午节慰问中国军队第九批援老医疗专家组。中国驻老挝大使馆供图

人民网曼谷6月24日电 （记者孙广勇）6月22日是中国传统佳节端午节。驻老挝大使馆国防武官李兵大校前往老挝人民军103医院走访慰问中国军队第九批援老医疗专家。

在103医院中国专家楼会议室，李兵与第九批援老医疗专家组全体成员进行了亲切座谈。李兵表示，专家们远离祖国和亲人，在疫情期间笃行不怠、向险而行，就是坚持把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位，用实际行动诠释共产党员的初心使命，用“中国温度”温暖世界。对老挝医疗援助是一项光荣而神圣的使命，希望各位专家继续发扬不怕苦不怕累的国际主义精神，为中老两国两军的传统友谊和中老命运共同体建设作出新的贡献。

专家组组长蔡越教授代表医疗组专家对驻老挝使馆的亲切慰问表示感谢。蔡越表示，能在军事医疗援外工作一线与武官一起欢度中国传统佳节，是一件非常有意义的事。专家组全体成员牢记初心如磐、深知使命在肩，将自觉肩负起祖国人民的重托，以对工作的极端负责和无比热忱，践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，全力为老挝军民、在老中国同胞做好医疗保障，为老挝医疗水平的提高和老挝军民健康护航，为进一步加深中老友谊贡献最大的力量。

(责编：崔越、杨牧)

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