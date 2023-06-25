人民网东京6月26日电 （朱玥颖、许可）6月23日，由中国驻东京旅游办事处、东京中国文化中心、四川省文化和旅游厅共同主办，央视网熊猫频道担任支持单位的大熊猫“晓晓”“蕾蕾”两岁生日会在日本东京成功举办。中国驻东京旅游办事处主任欧阳安、东京中国文化中心主任罗玉泉、日本东京都上野动物园代表大桥直哉、熊猫摄影家高氏贵博以及通过抽签方式得以参加的近200名日本各地熊猫爱好者在活动现场同唱生日歌，为这对大熊猫双胞胎送上生日祝福。

大熊猫“晓晓”“蕾蕾”生日会活动现场照片。中国驻东京旅游办事处供图

中国驻东京旅游办事处主任欧阳安介绍，长期以来，中国国宝——大熊猫，作为世界生物多样性保护的标志与和平友好的象征，以其可爱动人的形象，深受包括日本人民在内的世界人民的喜爱。大熊猫“晓晓”“蕾蕾”出生在日本，如今已成为上野动物园炙手可热的“明星”。作为中日友好合作的象征之一，两只大熊猫的茁壮成长不仅标志着中日两国在动物保护领域合作事业的稳步发展，也有助于增进两国国民感情、推动中日文化旅游交流深入发展。

活动现场的大熊猫纪念品和宣传品展示。中国驻东京旅游办事处供图

四川省文化和旅游厅专门为此次生日会布置了精美的大熊猫纪念品和宣传品，深受现场日本熊猫爱好者的欢迎。受场地人数限制，主办方还以线上方式对此次生日会进行了直播，众多无法亲临现场的“晓晓”“蕾蕾”日本粉丝纷纷在线上送上了生日祝福。

活动现场的大熊猫纪念品和宣传品展示。中国驻东京旅游办事处供图

2021年6月23日，雄性大熊猫“晓晓”和雌性大熊猫“蕾蕾”出生在日本东京上野动物园，其父母是中国旅日大熊猫“比力”与“仙女”。作为明星大熊猫“香香”的弟弟妹妹，“晓晓”“蕾蕾”这对龙凤双胞胎一出生便备受关注。它们的名字由来也很是讲究，“晓晓”寓意“曙光来临、一片光明”，“蕾蕾”则寓意“含苞欲放”，两个名字连在一起，寓意“黎明来临，迎接美好未来”。

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