人民网曼谷6月24日电 （记者赵益普）6月23日，新加坡管理大学和香港中文大学联合举办“计算社会科学的一个崭新世界：跨学科的见解”全球论坛。该论坛在香港中文大学校园内举办，旨在解决和界定计算社会科学领域的相关问题，并分享解决问题的经验。计算社会科学作为学术分支，通常指在社会科学中采用电脑运算方法来模拟和分析社会现象的学科。

新加坡管理大学校长江莉莉在论坛上表示，此次论坛将为学术界、政策制定者和业界提供高水平对话平台。计算社会科学作为数字化浪潮带来的新兴学科，将深刻改变我们理解人类行为和互动的方式。近年来，新加坡管理大学在数字转型领域取得了许多重要成果，比如与新加坡科技研究局建立的社会和以人为中心计算联合实验室。

香港中文大学校长段崇智表示，数字化转型对提高效率和生产力的作用不言而喻，但也带来了信息误导、知识产权归属、个人隐私等挑战。此次的“计算社会科学的一个崭新世界：跨学科的见解”全球论坛，将为新加坡和香港的各位学者及业界专家提供分享成果和解决上述问题的平台。

新加坡驻香港总领事王首毅在致辞中表示，近年来，新加坡管理大学和中国各地大学的合作不断壮大，双方联合举办的各类论坛促进了新加坡和中国之间的学术交流。新加坡和香港都是城市经济体，面临着许多共同的发展挑战。计算社会科学将提供一个跨学科的视角，以数字化技术收集、分析和使用数据，发挥最大潜力为城市建设和发展提供解决方案。

“计算社会科学的一个崭新世界：跨学科的见解”全球论坛还于23日当天进行了两场专题讨论，主题分别为“基于证据的计算社会科学：来自学术界的见解”和“计算社会科学推动的新世界：来自政策制订者与实践者的见解”，来自新加坡和香港的计算社会科学领域专家，以及业界领袖参与了讨论。

(责编：崔越、杨牧)