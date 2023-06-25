新华社巴黎6月24日电（国际观察）国际融资合作应着眼全球发展议题

新华社记者刘芳 乔本孝

为期两天的新全球融资契约峰会23日在法国巴黎闭幕。与会多国领导人和国际组织领袖指出，当前西方主导的国际金融管理规则和架构不符合全球发展现状，必须加快构建公正高效的全球金融治理格局。国际金融合作应着眼全球发展议题，多为发展中国家解决发展难题。

改革呼声不绝于耳

近年来，多重全球危机重创发展中国家，气候变化等问题持续打击脆弱经济体。与此同时，主要发达国家金融政策收紧，中低收入国家债务风险加剧，经济复苏能力被削弱，更无力投资于气候行动和长期可持续发展。而国际货币基金组织（IMF）和世界银行支持欠发达国家力度明显不足，改革这两大全球性多边金融机构的呼声高涨。

联合国5月发布的“国际金融结构改革政策简报”指出，国际金融结构是由二战后工业化国家为它们自身设计的，目前正经历空前的压力测试，而且未通过测试。简报指出，这是因为它在构思之初就已有结构性缺陷。与当今世界的现实和需求越来越格格不入，国际金融结构因此不能胜任使命，无法长期支持大规模稳定调动资金，以应对气候危机和为当今世界80亿人实现可持续发展目标。

在此背景下，法国总统马克龙、巴巴多斯总理莫特利共同发起召开此次峰会。马克龙期待通过多边探讨，共同商定全面改革全球金融体系。莫特利呼吁对全球金融体系进行根本性改革，以实现更具有包容性和代表性的全球经济治理。

峰会期间，改革呼声不绝于耳。联合国秘书长古特雷斯再次警告，当前的国际金融结构已经“过时、功能失调、不公正”。南非总统拉马福萨、塞内加尔总统萨勒、埃及总统塞西等非洲国家领导人一致要求多边开发银行降低借贷成本、提高办事效率，为欠发达国家提供所需且应得的信贷支持。

IMF总裁格奥尔基耶娃表示，IMF和世行必须改变思维和工作方式。此外，她还介绍了为发展中国家提供额外特别提款权支持的相关计划进展情况。新任世行行长班加宣布了可使最脆弱国家在危机或灾难时期暂停偿还债务的相关安排。

联合国气候变化迪拜大会候任主席苏尔坦指出，共同应对气候变化、推动世界可持续发展的资金缺口巨大，“仅靠创可贴和止痛片，不可能解决大手术才能解决的问题”。

法国可持续发展与国际关系研究所可持续发展治理项目主任达米安·巴尔希什认为，只有激进的、全球性的方案才能实现所需的融资规模和创新。渐进式变化对最需要资金的国家来说是不够的。

务实合作促进发展

发达国家失信，是与会非洲国家领导人普遍提出的问题。

峰会一开幕，刚果（布）总统萨苏就提出，发展中国家实现向低碳和气候韧性经济的转型将耗资数万亿美元，发达国家承诺每年提供1000亿美元帮助发展中国家应对气候变化，而这一目标自2009年确立以来从未兑现。

峰会闭幕前夕的高层对话会上，埃及总统塞西重申，在应对气候变化方面，工业化国家对欠发达国家负有道义责任和政治责任，履行责任才能取得信任。他说：“我参加过很多峰会，听过很多承诺。只有当项目真正启动或已经实现，我才会表示祝贺。”

塞西还指出，建成最基本的基础设施，是非洲大陆成功的关键。塞内加尔总统萨勒也强调，公路、铁路、港口、电站等项目融资，是非洲国家迫在眉睫的需求。

与会非洲国家元首纷纷提请国际金融机构注意，非洲国家有自己的发展目标设计，在推进基础设施建设、发展生产制造能力等具体项目上务实合作，才能给非洲经济社会发展带来实实在在的变化，从而打破饥饿和冲突的恶性循环，增强应对气候变化影响的能力。

喀麦隆“中国-非洲法语国家”观察所负责人吉米·雅布认为，中国在非洲基础设施建设方面取得了令人印象深刻的成果，“就这方面而言，中国是全球南方国家最好的合作伙伴，也是非洲最重要的合作伙伴”。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)