新华社莫斯科6月24日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫24日对媒体表示，俄总统普京当日与白俄罗斯总统卢卡申科、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、哈萨克斯坦总统托卡耶夫通电话，通报俄国内局势。

据俄罗斯总统网站消息，普京当天还与土耳其总统埃尔多安通电话，介绍俄国内局势。

6月24日，俄罗斯总统普京发表电视讲话（视频截图）。新华社发

俄罗斯国家反恐委员会24日宣布，在莫斯科等地实施反恐行动。当天早些时候，俄联邦安全局说，因俄私营军事实体瓦格纳组织涉嫌煽动武装叛乱，已对其创始人普里戈任刑事立案。

新华社记者当天在莫斯科街头看到，当地民众生活未受到明显影响，社会面运转基本有序，市区安保工作有所加强。在日常最拥堵的一些主要街区，车流量明显减少，市区主干道上的警车数量有所增加。红场附近围起了栏杆，有警车和警察在巡逻。据了解，当天红场封闭管理，禁止游览。但仍有一些游客在围栏外拍照，执勤人员并未强制驱离。

莫斯科市长索比亚宁当天宣布，因莫斯科进入反恐行动状态，该市所有大型活动已取消。

当天，记者在圣彼得堡市看到，执法人员封锁了位于该市的瓦格纳总部大楼，大楼附近有警车和一些执法人员。

这是6月24日拍摄的俄罗斯莫斯科红场。新华社记者 白雪骐 摄

俄罗斯国防部24日在社交媒体上发布声明，呼吁瓦格纳组织成员不要参加武装叛乱。

声明说，瓦格纳突击队的士兵被普里戈任欺骗，参加了武装叛乱。已有许多该组织成员意识到自己的错误并请求帮助，希望能安全返回常驻地点。声明说，所有求助的士兵和指挥官已得到必要帮助，希望瓦格纳成员表现出理智，尽快与俄国防部或执法机构代表联系，国防部将确保所有人的安全。

普京24日发表电视讲话指出，叛乱组织者背叛了俄罗斯并将因此受到惩罚，俄方将采取果断行动稳定顿河畔罗斯托夫的局势。顿河畔罗斯托夫是俄南部军区总部和对乌特别军事行动指挥中心所在地。

俄新社当天援引俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫在社交媒体上的发文报道，车臣部队和俄国民近卫军已前往紧张地区，将尽一切努力维护俄罗斯统一并保护俄国家地位。卡德罗夫强调，叛乱必须被镇压，“如需采取强硬措施，车臣战士已为此做好准备”。（参与记者：陈畅、刘恺、华迪、安晓萌、陈汀、黄河、赵冰）

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