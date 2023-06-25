新华社莫斯科6月24日电（记者黄河 华迪）俄罗斯媒体当地时间24日晚报道，瓦格纳组织创始人普里戈任接受白俄罗斯总统卢卡申科有关停止该组织在俄境内行动并采取进一步措施缓和紧张局势的建议，俄总统普京已经保证普里戈任能够前往白俄罗斯并将撤销其刑事立案。

今日俄罗斯通讯社24日晚援引白俄罗斯总统新闻部门在社交媒体发布的消息，当天上午普京向卢卡申科通报俄国内局势，两国元首同意采取联合行动，卢卡申科随后与普里戈任举行电话会谈。会谈最终达成“不允许在俄领土上发动血腥屠杀”的共识，并形成一份对各方有益且可接受的解决方案，这一方案可为瓦格纳武装人员提供安全保障。

塔斯社、今日俄罗斯通讯社等媒体报道，普里戈任稍晚时候在社交媒体发布消息表示，瓦格纳组织部队已停止在俄境内的行进并调头返回野战营地。“我意识到让俄罗斯人流血所需承担的责任，因此我们调转纵队，按计划返回营地。”普里戈任说。

俄总统新闻秘书佩斯科夫24日晚对媒体说，当前局势最终在未出现进一步损失和升级的情况下得到稳定，同时因24日叛乱行动而宣布实施的反恐行动将在近期取消。

佩斯科夫说，从最初就拒绝参加叛乱的瓦格纳人员将能与俄国防部签署合同，参加24日行动的瓦格纳人员也不会被起诉。他还强调，24日发生的事件不会影响俄对乌克兰特别军事行动进展。当天相关对话接触中没有提及俄国防部人事变动这一话题。

俄罗斯外交部网站24日早些时候发布声明说，叛乱分子的意图是破坏俄罗斯稳定，这正中俄外部敌人下怀。声明同时警告西方国家，任何试图利用俄国内局势来实现其“恐俄目标”的尝试都是徒劳。

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