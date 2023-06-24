新华社北京6月24日电 外交部发言人24日就美方以涉芬太尼问题逮捕和起诉中国公民和企业答记者问。

有记者问：当地时间6月23日，美国司法部宣布以涉嫌生产销售涉芬太尼化学前体为由，起诉多家中国企业和数名中国公民。中方对此有何评论？

发言人说，美方执法人员在第三国采用“钓鱼执法”诱捕中国公民，并悍然再次起诉中国实体和个人，是典型的任意拘押、单边制裁，完全非法，严重损害中国公民基本人权，严重损害中国企业利益。中方对此予以强烈谴责，已向美方提出严正交涉和强烈抗议。

发言人表示，中国积极开展国际禁毒合作，并本着人道主义精神，在全球范围内率先整类列管芬太尼物质，为防范芬太尼非法制贩及滥用发挥了重要作用。美方对此非但不感谢，反而先是无理制裁中方负责禁毒工作的机构，又在禁毒问题上对中国抹黑污蔑，非法制裁中国企业，现在竟然诱捕和起诉中国公民，这种肆意践踏国际法、实施“长臂管辖”的霸道行径，进一步损害了中国机构和公民的合法权益，严重破坏了中美禁毒合作的基础。

发言人说，美方企图通过施压、胁迫和非法手段解决自身在禁毒问题上的关切实际上是内病外治，这行不通，只会害人害己。中方敦促美方停止甩锅推责，停止对中方进行抹黑攻击，立即撤销对中方禁毒执法机构的制裁，停止以涉芬太尼为借口制裁、起诉中国企业和公民以及实施悬赏诱捕和任意拘押，立即释放非法抓捕的中国公民。中方将继续采取必要措施，坚定维护中国企业和公民合法权益。

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