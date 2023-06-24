新华社莫斯科6月24日电（记者陈畅 刘恺）俄罗斯国家反恐委员会24日宣布，在莫斯科等地实行反恐行动制度。当天早些时候，俄罗斯联邦安全局说，因俄私营军事实体瓦格纳组织涉嫌煽动武装叛乱，已对其创始人普里戈任刑事立案。

俄国家反恐委员会发布声明说，为防止莫斯科市、莫斯科州和沃罗涅日州可能发生恐怖主义行为，在这些地区引入反恐行动制度。据介绍，按照相关法律规定，实行反恐行动制度期间允许采取若干特殊措施和限制，包括加强维护公共秩序，暂停危险行业，限制通信、车辆和行人等。

俄罗斯联邦安全局24日发表声明确认，已对瓦格纳组织创始人普里戈任刑事立案，呼吁瓦格纳的战斗人员不要执行普里戈任的命令。

俄国防部发表声明说，所有以普里戈任名义在社交媒体上传播的关于俄国防部袭击瓦格纳组织后方营地的指控都是虚假信息。俄国防部当天还呼吁瓦格纳组织成员不要参加武装叛乱。

俄总统普京24日发表电视讲话指出，叛乱组织者背叛了俄罗斯并将为此负责。

俄罗斯媒体报道，莫斯科已加强对重要设施、国家机构和交通基础设施的安保措施。

据今日俄罗斯通讯社报道，24日早些时候，莫斯科市中心局势平静，行人和地面公共交通运行正常。莫斯科市长索比亚宁24日在社交媒体上说，根据他收到的消息，莫斯科市内正在采取反恐措施以加强安全，其中包括对道路交通管控、限制举行群众性活动等。

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