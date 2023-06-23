人民网首尔6月23日电 （记者马菲）中日韩合作秘书处主办的中日韩《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）专家研讨会暨《2023中日韩经济报告》发布会22日在韩国首尔举行。中日韩合作秘书处秘书长欧渤芊致开幕辞，中国（海南）改革发展研究院院长迟福林、东盟·东亚经济研究所高级经济顾问阿拉丁·里诺、韩国对外经济政策研究院院长金兴钟作主旨发言。会议讨论了中日韩三国在RCEP实施、经济影响最大化和区域经济一体化方面的合作空间。

欧渤芊指出，RCEP及其原产地累积规则给成员国在贸易和供应链方面带来诸多红利，但也存在地缘政治、产业链结构性矛盾等挑战。她强调，中日韩应当优化产业分工、加强在数字经济、绿色经济、蓝色经济、跨境电商和康养产业等新经济领域的投入。

迟福林在开幕式主题演讲中表示，RCEP为深化中日韩经贸合作提供了重要条件，同时中日韩经贸合作也面临着严峻挑战。在RCEP框架下深化中日韩经贸合作，重在推进市场开放，有效应对域外“脱钩断链”对区域供应链的冲击。第一，中日韩服务贸易的互补性在不断提升，服务贸易已经成为推动中日韩经贸合作的重点；第二，RCEP框架下深化中日韩服务贸易合作的关键在于市场开放，在于避免“脱钩断链”，推动更大的市场开放。第三，作为区域大国，中日韩在RCEP进程中扮演重要的推动者角色，有条件率先实施“完全累积”的原产地规则。迟福林院长指出，在RCEP框架下深化中日韩合作，需要把握大势、排除干扰，重启中日韩自贸区谈判，合力建设全球高水平的最大自由贸易区。

阿拉丁·里诺在主题演讲中指出，基于规则的多边贸易体系已使全球经济受益。RCEP的实施旨在加强区域经济合作，促进区域产业链、价值链的发展，推动区域一体化，但在实施进程中面临着多种挑战。东盟和中日韩应该加强合作，加强区域贸易连接性和供应链韧性。RCEP框架下深化中日韩合作，对促进RCEP高质量实施有着重要作用，东亚需要实现更深层次的一体化，以实现全球经济一体化的重要目标。

金兴钟在主题演讲中表示，RCEP将有助于稳定区域供应链、促进构建区域经济一体化。通过自由贸易和多边主义来应对世界不确定性，实现区域内人民的福祉。RCEP有望为重启中日韩自贸协定谈判提供机会，经济结构互补的三国经济将能够更加紧密的发展，为更高水平的自由贸易起到催化作用。

全体会议环节汇集了来自中国、日本、韩国和东盟的18位知名专家。议题一中，与会者分享了对中日韩区域经济表现和一体化的见解，并讨论了加强三国之间经济合作的重要性。议题二重点探讨了在国家和地方层面实施RCEP的问题。与会者确定了这一领域面临的共同挑战，并讨论了通过RCEP实现未来增长的战略，建议在地方层面探索合作，以深化三国之间的经济联系。议题三讨论了在RCEP框架内开展区域经济合作的意义。与会者认识到三国在RCEP下的合作潜力，尤其强调了人员往来和政策交流能够发挥的重要作用。

本次活动得到了中国（海南）改革发展研究院、东盟·东亚经济研究所以及韩国对外经济政策研究院支持。

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