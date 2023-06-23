人民网雄安6月20日电 （杨春燕）6月20日，应中联部邀请，由民族觉醒党、民主斗争党、专业集团党、大印尼行动党、国民民主党、国民使命党等6个印尼主要政党组成的印尼多党干部考察团访问河北省雄安新区，参访启动区综合服务中心、雄安国贸中心项目现场、白洋淀生态治理工程，与中联部一局局长彭修彬、河北省外事副主任贺路明、雄安新区党政办负责人等出席“千年大计利千秋，人民之城为人民——中国式现代化在雄安的实践”座谈会，共同探讨中国式现代化成就和特点，就互学互鉴治党治国经验展开深入交流。

中方有关负责同志向外方介绍称，6年来雄安新区建设稳步推进，承接北京非首都功能疏解有序进行，生态环境保护成效显著，人民幸福感不断提升，一座“妙不可言、心向往之”的未来之城正在由蓝图逐步变为现实。雄安新区始终坚持“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”，真诚欢迎世界各国积极参与新区建设发展。

考察团团长、印尼民族觉醒党外联主席、印尼国会议员卢露克·哈密达表示，考察雄安这座“未来之城”为印尼政党展开了一幅人与自然和谐共生、历史与未来相承接的“妙不可言”的画卷。如何在不牺牲生态环境、不破坏历史文化传统的条件下建设一座发达城市也是印尼新首都建设面临的挑战。雄安兼顾历史文化和生态保护的发展经验为印尼新首都建设带来很多启发。中国式现代化展现出的对地球、对后人负责的发展思路值得世界各国学习借鉴。

大印尼行动党信息管理部主席本尼·西纳加认为，雄安新区规划超前，特别是城际站等交通基础设施规划十分先进，称得上是“千年规划”，充分体现了中国共产党领导的前瞻性和引领性。中国共产党在国家建设和治理中建立了深厚的理论体系，形成了独具特色的发展道路，为包括印尼在内的国际社会带来启迪。印尼政党期盼在习近平总书记领导下，中国式现代化的道路越走越宽广，为广大发展中国家提供全新模板。大印尼行动党秉持的“始终落实在行动上”原则与中国共产党的治党治国理念相契合，愿同中方加强务实合作，更多向中国学习现代化经验。

考察团成员纷纷盛赞雄安新区建设成就，表示印尼有句谚语“学问虽远在中国，亦当前往求之”。雄安新区的建设发展，为发展中国家探索出一条崇尚绿色、智能、创新，传承与弘扬传统文化，人与自然和谐共生的现代化新路，对印尼经济社会发展特别是建设新首都具有重要启示和借鉴意义。此行为印尼政党增添了建新都的信心，印尼方愿继续深入学习中国式现代化经验，也欢迎中方积极参与印尼新首都建设，实现共同发展。

(责编：于洋、刘慧)