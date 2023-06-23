活动嘉宾合影。人民网记者 宋亦然摄

人民网里约热内卢6月21日电 （记者陈一鸣、宋亦然）现场学习包粽子、动手制作五彩绳、亲身体验艾灸等传统中医疗法……里约天主教大学主校园内充满中国文化元素的展示台前，赶来体验的巴西民众热情踊跃。

当地时间6月21日，时值中国传统节日端午节前夕，由里约热内卢天主教大学孔子学院主办的端午节庆祝活动成功举办。

中国驻巴西大使馆教育参赞王志伟线上出席活动并致辞，中国驻里约热内卢总领事馆商务参赞徐元胜、里约州议员蒂娅·茹、里约州教育厅战略项目协调处负责人吉尼萨·洛伦索、孔子学院外方院长莱昂纳多·贝伦格等嘉宾出席活动并致辞。

王志伟在视频致辞中表示，每逢端午，中国人都会吃粽子、赛龙舟，纪念伟大爱国诗人屈原。国之交在民相亲，民相亲在心相通，心相通在于文化相知，相信文化交流将促进中巴两国人民更深入地了解彼此。欢迎大家通过参加今天的活动走进中国人的精神世界，感受中国文化的心跳与脉动。

徐元胜在致辞中表示，端午节蕴藏着丰富的中国传统文化、民俗内涵，是促进两国民间文化交流的重要途径。近年来，中巴两国各领域交往日益频密，合作愈加深入，文化交流也更加如火如荼。未来，希望里约孔院为有意学习中国文化的巴西友人提供丰富的教育资源，继续为推动中巴文化教育领域交流合作作出更大贡献。

里约州议员蒂娅·茹表示，近年来，端午节等植根于中国传统文化的重要节日获得了越来越多巴西人的喜爱，已经成为巴西具有重要意义的文化活动之一。端午节庆祝活动为增进巴中文化交流、加强两国联系提供了一个重要的机会，为两国人民搭建了一个有利于对话、合作和相互理解的平台。希望巴西民众能通过共庆端午节拥抱中国文化，进一步加深巴西与世界其他国家的联系。

活动现场，主办方为来宾播放了关于端午节起源等相关知识的文化推广视频，详细介绍了端午节背后的人文内涵，并根据视频内容设置了现场有奖问答活动。里约天主教大学孔子学院学生丽娜（Sabrina）和李思城（Vinicius）呈献的诗词朗诵《七律·端午》、《渔家傲》，有板有眼；学生龙莉兹（Beatriz）演绎的中文歌曲《如愿》，情深意切；教师张德君的一曲《离骚》，令人动容；孔院学生武林道武术学校的专业武术表演，赢得阵阵喝彩……

为让现场观众能够沉浸式体验端午节的各种传统习俗，主办方还准备了丰富多彩的文化互动活动。许多参与的民众对记者表示，他们通过这次活动更深入、更全面地了解了端午节及其背后的故事，也希望未来能有更多机会体验充满神奇魅力的中国传统文化。

(责编：于洋、刘慧)