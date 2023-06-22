新华社日内瓦6月21日电 中国外交部人权事务特别代表杨晓坤21日在联合国人权理事会第53届会议上行使答辩权，就涉疆、涉藏、涉港等问题阐明严正立场，强烈谴责英国、澳大利亚等少数国家和反华非政府组织滥用人权理事会平台散布虚假信息，诬蔑抹黑中国。

杨晓坤指出，中国坚持以人民为中心，坚持走顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，在推进中国式现代化的过程中不断提升人权保障水平，促进人的自由全面发展，取得的人权成就有目共睹。当前新疆、西藏经济持续发展，社会和谐稳定，人权事业发展处在历史最好时期。香港国安法实施后，香港居民基本权利和自由得到切实保障，司法独立和国家安全得到有效维护。人权理事会第51届会议坚决拒绝涉疆决定草案、近百国连续在人权理事会就涉疆、涉藏、涉港等问题支持中方正义立场，都充分说明了国际社会的人心向背。

杨晓坤表示，英国、澳大利亚等少数国家不断重复谎言谣言，进一步暴露其政治图谋和险恶用心。中方奉劝这些国家收起虚伪、傲慢与偏见，停止将人权问题政治化、工具化，将精力用于解决本国人权问题，真正促进和保护人权。

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