参考消息网6月21日报道 澳大利亚“珍珠与刺激”网站6月14日发表题为《宣传、鼓动战争和思想争夺战》的文章，作者是威廉·布里格斯，全文摘编如下：

一场思想战正在澳大利亚打响。前线是鼓动战争和妖魔化中国。这里有一场战斗，却是一边倒的事件。

一些人追求理智、理性的世界，他们面临强大的对立面。无论属于哪种政治信仰，政府都会给智库丰厚的报酬，以得到自己想听到的建议。然后，主流媒体把异见推向边缘，压制住一切反对声音后，这些宣传机器开足马力说服公众，让他们相信不存在任何反对，因此坚决站在权势一方。

一场疯狂的骗局正在上演。这一切的一个关键参与者是右翼的澳大利亚战略政策研究所。这个机构至关重要，因为它的存在很大程度上是围绕“战略”问题向政府和国防部提供建议。目前，战略政策研究所57%的资金来自军火商，主要赞助者包括美国洛克希德-马丁公司、英国航空航天系统公司、美国诺思罗普-格鲁曼公司、法国泰雷兹公司和美国雷神公司。它们的投资事出有因。而且，神奇的是，战略政策研究所围绕中国威胁向堪培拉提供建议时做出“正确判断”。中国威胁是虚构的，这个事实并不重要。关键在于提出建议，而战略政策研究所是这方面的专家。如果他们不是合适的对象，国防部也不会乐于为这群军国主义分子再承担37%的预算。

政府听到想听到的东西，然后慷慨解囊，以获得制定防务政策的建议，从而为疯狂购买大规模杀伤性武器找到正当理由。这些开支让军火贩子发财，而他们刚刚资助过那些顾问！

因此，在政府、右翼智库、军火工业和操纵公众思维的媒体的共同压制下，异见声音竟然还能存在，这很了不起。

扫一眼反澳英美联盟网站就可以发现，已经有1000多名个人和200多个组织支持理性、理智应对与日俱增的对华战争威胁，以及随之而来的惊人军费。签名者中有许多重要人物，但我们在媒体上很少听到他们的声音。无论他们资历多深，他们的话都不会出现在各大日报上。

这么多人的集体智慧遭到忽视，战争贩子却可以随心所欲。澳大利亚国防部长理查德·马尔斯宣布在华盛顿设立澳大利亚战略政策研究所办事处时指出：“从许多方面来说，澳大利亚战略政策研究所提供的产品至关重要，不仅是向澳大利亚公众提供信息，而且对于为我们这些寻求在这一领域发挥作用的政府工作人员提供信息也至关重要。”

约翰·皮尔格(澳大利亚著名记者、纪录片导演——本报注)在5月初发表的一篇文章中提到美国作家大会及其发出的呼吁，即作家应该讨论“资本主义的迅速崩溃”和战争威胁。那次大会在20世纪30年代中期举行。

今天呢？我们再次看到“资本主义的迅速崩溃”和鼓动战争的真切现象，但这次有所不同。今天如此迫近的这场战争不会是一场“争夺”什么的战争，而是一场保护美国主导地位、阻止资本主义进一步崩溃的战争。

(责编：卫嘉、白宇)