外交部领事司司长吴玺6月21日表示，今年4月苏丹发生武装冲突以来，外交部等有关部门、相关驻外使领馆、中国军队、中资企业紧急动员，周密组织撤离行动，共成功安全撤出1508名中国公民。

吴玺是在当日应邀出席“临甲7号沙龙”专题吹风会介绍新时代中国领事工作有关情况时作出上述表示的。

吴玺说，除中国公民外，中方还在力所能及范围内积极救助别国公民，共帮助包括200多名巴基斯坦公民在内的其他8个国家的公民撤离。

据吴玺介绍，新时代10年来，外交部组织实施了近20次海外中国公民紧急撤离行动，处理各类领事保护案件50多万起，涉及数百万中国公民。自2014年外交部全球领事保护与应急服务热线12308开通至今，已累计接听300多万通来电。

吴玺介绍说，中国目前已同152个国家缔结了涵盖不同护照类型的互免签证协定。其中，同近20个国家的互免签证协定涵盖所有种类的护照，包括外交、公务护照和普通护照。同中国缔结互免签证协定的国家覆盖亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲等五大洲。

“目前还在跟一些国家协商，希望有更多的互免签证或签证便利化安排，以便更好地促进中国与世界各国的人员往来。”吴玺说，自实施新冠病毒感染“乙类乙管”以来，中方已经恢复了对60个国家中国公民出境团队游业务。“我们还用登机前抗原检测来代替核酸检测，既考虑到了疫情防控的需要，同时也大大便利了国际旅行。”

今年3月，中方正式向《取消外国公文书认证要求的公约》保管机关荷兰外交部递交加入书，标志着中国正式加入公约。11月上旬，公约将在中国生效实施。吴玺表示，公约生效后将大幅节省中外人员和企业的办证时间和费用，为相关商业活动和个人提供更多便利。

“临甲7号沙龙”专题吹风会由中国公共外交协会主办，不定期就有关话题邀请嘉宾与中外记者互动交流。（记者 马卓言）

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