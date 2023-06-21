新华社联合国6月20日电 中国常驻联合国副代表戴兵20日说，南苏丹是世界上最年轻的国家，国际社会要对南苏丹政治进程保持适当耐心，特别是要尊重南苏丹主权和主导权，避免外部施压干涉激化矛盾。

戴兵在安理会审议南苏丹问题时发言说，近一段时间，南苏丹持续推动重振协议落实，稳步推进制宪和选举进程，达成统一部队人员分配方案，在国家安全、财政金融等领域立法工作迈出实质性步伐，有关进展值得肯定。

戴兵说，中方鼓励各方继续增强紧迫感，根据重振协议及延期路线图的规定，加快推动关键领域工作，为政治过渡创造良好条件。面对重振协议落实中的矛盾和分歧，各方要从国家长远发展和人民根本利益出发，通过对话协商解决问题，维护安定团结大局。

戴兵指出，提升南苏丹政府安全能力，是改善安全形势的关键。南苏丹多次强调，安理会对南苏丹武器禁运对维护国家安全造成严重负面影响。地区国家也反复呼吁解除对南苏丹不合理制裁。安理会要认真倾听南苏丹和国际社会的呼声，尽快解除相关制裁。

戴兵说，经济民生是影响南苏丹和平稳定的重要因素。苏丹冲突加剧了南苏丹人道危机。国际社会特别是发达国家要帮助南苏丹民众解决现实困难，加大人道和发展支持，避免对援助附加政治条件。国际货币基金组织等国际金融机构应继续加大对南苏丹资金支持。

戴兵表示，中方始终高度重视南苏丹面临的困难，积极提供力所能及的帮助。中方愿继续同国际社会一道，为南苏丹和平与发展提供建设性支持。

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