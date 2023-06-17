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美国对华政策不得人心 西方反思声渐强

2023年06月17日09:07 | 来源：新华网
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新华社北京6月16日电 （国际观察）美国对华政策不得人心 西方反思声渐强

新华社记者

美国政府视中国为“战略竞争对手”，使用各种手段持续围堵打压中国，其所作所为正在美国国内以及美国的盟国引发越来越强的反对之声。

美企“用脚投票”

美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克5月底到访中国。与政府官员会面、探访特斯拉上海超级工厂……不到两天的中国之行，他的日程表排得满满当当。马斯克明确表示，美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。就在马斯克抵达中国当天，特斯拉股价大涨，美国市场对中国机遇的看好程度可见一斑。

马斯克只是今年以来访问中国的诸多美企高管之一。从苹果公司首席执行官蒂姆·库克、摩根大通首席执行官杰米·戴蒙到星巴克全球首席执行官拉克斯曼·纳拉辛汉（中文名：纳思瀚），众多美国企业高管纷纷来到中国，以实际行动对中国经济发展前景投下“信任票”。美国商界释放出清晰的信号：中国市场为美国企业带来巨大机遇，与中国合作符合美国利益。

对于美国政府执意推行反华政策，美国学界和咨询机构也表达了担忧。耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇说，美企多年来从对中国的投资中获得提升效率和发掘市场的双重好处，“但随着我们将目光转向安全问题，这些优势正悄然消失”。美国战略通路咨询公司首席执行官戴维·多德韦尔指出，美国把中国树为敌人，但中国并没有华盛顿所臆想的恶意动机。“在全球经济已脆弱不堪之际，美国还在削弱全球经济。”

盟友拒绝盲从

在美国的盟国中，也有不少人在反思。他们意识到，盲目追随美国反华政策，只会沦为这位“全球最佳损友”的棋子，不仅会严重损害这些盟国自身利益，还会将世界推向分裂和对立的漩涡。

法国总统马克龙4月访华时表示，欧洲不应在台湾问题上追随美国立场，否则将落入“为欧洲设置的陷阱”。欧洲人应该继续加强战略自主权，成为世界秩序的“第三极”。

澳大利亚前总理保罗·基廷最近在给现任总理安东尼·阿尔巴尼斯的信中指出，协同美国威慑中国有违澳大利亚自身利益，美国的决策多次损害其自身和盟友利益。“美英澳三边安全伙伴关系”是为了把澳美军队拉到一起威慑中国，按这一目标设计澳未来的国防力量有违澳自身利益，损害澳主权。

不少欧洲经济界人士也对美国执意推行“脱钩”“去风险”等反华政策说“不”。在他们看来，中国是事关未来发展的重要生产基地和销售市场，更是值得信赖的合作伙伴。

德国梅赛德斯－奔驰集团股份公司董事会主席康林松强调，切断与中国的经济关系是不现实的，同世界第二大经济体“脱钩”对德国几乎所有产业来说都不可想象。德国默克集团董事会主席兼首席执行官贝伦·加里霍表示，“脱钩”不仅不可行，而且会危及一个已经“带来繁荣、更多创新、更多合作的世界”。英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特说，中国是机遇而非风险，对华“脱钩”“去风险”无益于增强西方国家的安全，“那是一种逆历史潮流的思维方式”。

美国“将变得孤立”

美国近期在亚太地区不断加强针对中国的军事同盟关系，加剧地区紧张局势，引发美国国内舆论担忧，一些有识之士敦促美国改变政策。

美国《福布斯》杂志网站发表评论文章说，美国需要通过外交行动来给美中之间的紧张关系降温。美国《外交政策》杂志刊文指出，美国对“中国争夺亚洲霸权”的担忧是非理性的。浩瀚的海洋将美中两国隔开，双方共存不仅是可取的，而且是必然的。

美国前国务卿亨利·基辛格近日在接受媒体采访时表示，美国“过度关注”自身利益，其外交政策如果无法平衡美国和全球的利益，美国“将变得孤立”。他认为，美中“目前的关系轨迹必须改变”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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