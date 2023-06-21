新华社明斯克6月20日电（记者鲁金博）集体安全条约组织（集安组织）外长理事会会议20日在白俄罗斯首都明斯克举行，与会外长同意通过团结合作实现和平与安全。会议还通过了关于阿富汗局势和防止外层空间军备竞赛两项声明文件。

集安组织成员国俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦外长出席了本次会议。白俄罗斯外长阿列伊尼克在会后对媒体说，各方在会谈中讨论了国际局势对集安组织责任区安全影响、集安组织内部和周边局势等，以及集安组织与联合国、上合组织、独联体的合作前景。

阿列伊尼克说，当前国际安全架构趋于退化，一些国家经济对抗加剧，制裁与“混合战争”交织。他呼吁集安组织各方统一立场，共同应对挑战和威胁。

俄罗斯外长拉夫罗夫指出，西方国家正试图分裂集安组织，挑拨成员国之间的关系，成员国应充分履行义务、加强团结。

亚美尼亚外长米尔佐扬在会议上呼吁集安组织对亚美尼亚与阿塞拜疆的冲突做出针对性反应。他说，这关系到集安组织和南高加索地区的稳定。

白俄罗斯总统卢卡申科当天接见了参会各国外长。他强调，加强集安组织成员国之间的联合比以往任何时候都重要。

集安组织成立于2002年5月，由1992年签署的独联体集体安全条约演变而来。

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