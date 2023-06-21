人民网万象6月21日电 （记者孙广勇）6月20日，第二十二届“汉语桥”世界大学生中文比赛老挝赛区决赛在老挝国立大学孔子学院成功举办。本次比赛由中国驻老挝大使馆主办，老挝国立大学孔子学院承办。参加本次比赛的共有15名选手，分别来自老挝国立大学文学院、老挝苏州大学、苏发努冯大学孔子学院、老挝国立大学孔子学院。

中国驻老挝大使馆政治处主任杜长青在致辞中表示，希望各位选手以此比赛为桥梁，增进中老交流与合作。中国文化认为应包容他国文化，希望中老两国能够携手并进，为亚洲文明发展和世界文明繁荣做出积极贡献，为世界和平添砖加瓦。

老挝国立大学校长乌冬·鹏坎平表示，“汉语桥”比赛有助于促进宣传中老两国教育文化，为中老友谊做出贡献，也有助于老挝学生提高汉语水平。通过“汉语桥”比赛我们也将选出最优秀的选手代表老挝大学生参加全球“汉语桥”比赛。

本次大赛以“天下一家”为主题。比赛分为主题演讲、知识问答和才艺展示三个环节。首先进行的是主题演讲环节。选手们依次登台，声情并茂地讲述了他们对“天下一家”的不同理解，分享了他们学习中文、学习中国文化的故事。流畅自然的表达、字正腔圆的发音、极具感染力的精神面貌打动了台下的评委和观众们。

在知识问答环节，参赛选手们则表现出色、镇定自若、对答如流，展现出各自扎实的文化知识储备，赢得了一致好评。

在中华才艺展示环节，选手们可谓“八仙过海，各显神通”，将比赛推向了高潮。台上选手们表演的中华武术、古筝弹奏、古典舞蹈、京剧、相声贯口、川剧变脸，无一不引得在场观众掌声阵阵，尽显中华文化艺术之精华。

经过三个多小时激烈角逐，最终，来自老挝国立大学孔子学院的黎嘉欣LATTANAVONG PHONETHIP以总分第一的成绩获得本次比赛的一等奖，她将作为老挝赛区代表前往中国参加第二十二届“汉语桥”全球总决赛。洪舜玉获得二等奖。洪舜晶等13名同学获得了三等奖，杨彩桃获得“最佳才艺奖”，宋糖获得“最佳口才奖”。

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