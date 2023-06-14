上海合作组织前秘书长阿利莫夫获中华图书特殊贡献奖

人民网北京6月14日电 第十六届中华图书特殊贡献奖颁奖典礼14日在钓鱼台国宾馆隆重举行，倍受瞩目的20名获奖者名单同时揭开面纱。上海合作组织前秘书长拉希德·阿利莫夫荣膺这一中国政府专门设立的中外文化传播国家级大奖。

阿利莫夫曾在北京生活工作13年，集外交家、社会活动家、历史学家、诗人和作家等称号于一身，曾任塔吉克斯坦前驻华大使（2005-2015）、上海合作组织秘书长（2016-2018）。在来中国工作之前，曾任塔吉克斯坦外长（1992-1994）、塔吉克斯坦驻联合国大使（1994-2004）等职。

中华图书特殊贡献奖由中国国家新闻出版总署主办。该奖于2005年设立，是中国出版业面向海外的最高奖项，主要表彰在向海外介绍当代中国，推广中国出版物及相关文化产品，促进中外文明交流互鉴等方面作出突出贡献的外籍及外裔中国籍翻译家、出版家和作家。

该奖项每两年评选一次，由顶尖专家组成的评奖委员会严格把关，按“翻译家”“出版家”“作家”三大类别，从众多优秀候选人中遴选出20名获奖者。

在第十六届中国图书特殊贡献奖20位获奖者中，阿利莫夫作为8位作家之一，获得出版大奖。8位获奖作家分别来自塔吉克斯坦、俄罗斯、阿尔及利亚、阿根廷、巴西、美国和英国。

阿利莫夫的祖国塔吉克斯坦是中亚文明古国，位于古丝路之路贸易商道的“十字路口”。塔吉克斯坦滋养出阿利莫夫博大精深的历史地理观念和学贯东西的人文情怀。基于长期在中国生活工作实践的经历，阿利莫夫撰写出一本本涵盖中塔文明对话、中囯—中亚文化交流，特别是阐释当代中国全面迈入现代化之路和“一带一路”倡议全球意义的学术专著，书籍在北京、莫斯科等多地出版。（尹树广）

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