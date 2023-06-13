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“中阿关系与构建中阿命运共同体”国际学术研讨会举行

2023年06月13日10:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜6月12日电 （记者任皓宇）由浙江工商大学主办的“中阿关系与构建中阿命运共同体”国际学术研讨会近日以线上方式举行。来自中国、黎巴嫩、沙特、约旦、埃及、科威特等国的十余名专家学者围绕中阿多领域交流合作、携手构建面向新时代的中阿命运共同体深入交流讨论。

浙江工商大学东方语言与哲学学院院长江静表示，千百年来，丝绸之路承载的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢精神薪火相传，中阿友谊源远流长。期待会议能推动加强双方学者间的交流与合作，助力中阿关系在新的历史起点实现进一步发展。

埃及农业部沙漠研究中心教授谢里夫·法耶兹表示，近年来，中国消除绝对贫困、全面建成小康社会，作为世界第二大经济体、第二大消费市场的地位不断巩固，中国发展成就举世瞩目。埃及正在推进一系列改革措施，推动经济发展，可以从中国借鉴很多发展经验，共建“一带一路”合作为埃及带来更多发展机遇。

科威特大学教授努尔·阿尔哈布希表示，共建“一带一路”倡议正在吸引越来越多国家参与，海湾国家与中国间各领域合作不断深化。中国成功斡旋推动沙伊和解，在促进中东地区和平稳定方面发挥了建设性作用，彰显了中国担当。

沙特阿拉伯研究与知识交流中心研究员法赫德·马内伊表示，面对新冠肺炎疫情并肩战斗；在重大问题上相互支持；高质量推进共建“一带一路”取得丰硕成果……阿中合作树立了和平发展的典范，正携手构建面向新时代的中阿命运共同体。

黎巴嫩贝鲁特美国大学助理教授奥马尔·埃尔迪布表示，中国在助力推动世界共同发展繁荣。共建“一带一路”倡议提倡的是互惠互利、共同发展，而非掠夺剥削，对期待实现发展的阿拉伯国家来说十分重要。阿拉伯人民在今天更加清楚地认识到，中国从不以牺牲其他国家人民的利益为代价来实现本国人民的发展，是共同进步、携手发展的好朋友、好伙伴。

浙江工商大学东亚研究院黎巴嫩籍研究员阿德汉·赛义德表示，阿中友好交往跨越千年，双方共同历史始终建立在和平交流，相互尊重和双赢的基础之上。共建“一带一路”倡议以及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议等，为人类社会提出了互利共赢、共同发展的方法和路径。阿中应当携手合作，构建面向新时代的中阿命运共同体，共同打造美好未来。

(责编：艾雯、常红)

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