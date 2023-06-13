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港中大破解肺癌免疫抑制关键 中性粒细胞可成抗癌新疗法

2023年06月13日09:33 | 来源：人民网-港澳频道
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人民网香港6月12日电 （记者陈然）香港中文大学医学院12日公布，港中大团队成功通过基因编辑技术大幅提升血液中免疫细胞中性粒细胞在肿瘤中的抗癌能力，并证实中性粒细胞作为新一代抗癌免疫疗法的临床潜力。

据了解，肺癌是香港最常见的癌症，但针对它的治疗方案仍有待突破。根据香港癌症资料统计中心的资料，肺癌在香港每年有超过5000宗新症及约4000宗相关死亡个案。治疗肺癌除了传统的化疗及标靶治疗，医生也开始应用较新颖的免疫疗法。

港中大医学院当日举行记者发布会。研究团队表示，中性粒细胞是人类血液中含量最高的白细胞，主要为身体抵抗微生物及病毒的侵袭。

港中大医学院病理解剖及细胞学系助理教授邓铭权表示，中性粒细胞从血液进入肿瘤后，基于一种未知的机制，其角色与功能会因微环境而改变，导致中性粒细胞出现抗癌N1或促癌N2的状态。

研究团队解释说，中性粒细胞在肺癌微环境中会首先呈现出促癌状态N2，之后需要进一步转化才可以呈现抗癌状态N1，这一发现突破了现有的科学理论。

据研究，免疫调控分子Smad3是肺癌微环境阻止中性粒细胞发展出抗癌状态的关键。研究小组通过实验小鼠证实中性粒细胞Smad3的基因删减或药物抑制，能够大幅提高肿瘤中N1细胞水平，因而有效阻止肺癌生长。

港中大医学院病理解剖及细胞学系系主任杜家辉表示，该项研究衍生出首项发明专利，运用基因编辑技术成功从人类血液大量制造出抗癌中性粒细胞。它们有效抑制人类非小细胞肺癌的体外及体内生长，揭示中性粒细胞发展为新型免疫疗法的可能性。“我们希望进一步将研究成果转化为安全且有效的新一代针对实体癌的免疫疗法。”

(责编：艾雯、杨牧)

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