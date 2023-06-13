人民网巴黎6月12日电 （记者尚凯元）经联合国教科文组织人与生物圈计划（MAB）国际协调理事会第35次会议审议，第五届世界生物圈保护区大会将于2025年9月22日-27日在中国杭州举办。这将是该次大会首次在中国举办，也是首次在亚太地区举办。

人与生物圈计划是联合国教科文组织于1971年发起的大型政府间科学计划，依托该计划建设的世界生物圈保护区网络是联合国教科文组织体系内规模最大的自然保护地集合体，目前已包括738个世界生物圈保护区，分布在全球134个国家和地区，几乎涵盖了地球上所有生态系统类型，总面积占地球陆地面积的5%左右，约有2.6亿人生活在世界生物圈保护区范围内。

世界生物圈保护区大会是人与生物圈计划体系内规模最大、覆盖面最广的国际会议，大约每十年召开一次，旨在总结人与生物圈计划和世界生物圈保护区网络上一阶段的发展情况，并结合气候变化等影响全球发展的重大问题制定下一阶段的发展战略和发布以举办地命名的全球行动计划，迄今已成功召开四届。

我国于1973年正式加入人与生物圈计划，并于1978年成立了中华人民共和国人与生物圈国家委员会。50年来，我国依托世界生物圈保护区开展了大量自然保护行动和可持续发展实践。人与生物圈计划在助力我国生态文明和美丽中国建设方面发挥了重要的作用。截至2023年5月，中国已有34个自然保护地被联合国教科文组织评定为世界生物圈保护区，在亚洲位列第一。

浙江省是习近平生态文明思想重要萌发地、“绿水青山就是金山银山”理念发源地和率先实践地。杭州市在实践人与生物圈计划核心理念、推动人与自然和谐共生方面开展了宝贵探索并取得了显著成效，在承办政府间大型国际会议方面经验丰富，将为本次大会胜利召开及后续实地参访交流提供有力保障。

后续，中国人与生物圈国家委员会与杭州市将与联合国教科文组织一道，全力筹备此次会议，研究全球各类型世界生物圈保护区实践案例，为人与生物圈计划和世界生物圈保护区网络下一阶段发展贡献中国智慧。

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