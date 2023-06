中新网悉尼6月12日电(记者 顾时宏)澳大利亚浪漫澳洲有限公司12日晚在悉尼举办颁奖仪式,宣布2023年“浪漫澳洲最佳创意奖”的获奖者。

该奖项由澳大利亚知名电影人托尼·邦纳颁发,众多商业、电影和媒体专业人士出席当晚的颁奖仪式。

评审团从五名决赛入围者中选出本届最佳创意奖得主。获得最佳创意奖是“Just Join In”- TY Shum团队,该优秀作品由澳大利亚一群大学生创作。

此外,四位优秀作者获得了以下奖项:最佳短片奖:《A Gift of Love》- Joanna Elliott;最佳摄影奖:《与爱同行》-匡林;最佳短篇小说奖:《Change of Tide》-Alice Shute;最佳诗歌奖:《On a Blanket Under the Sky》- Trevor Todd。

知名电影人托尼·邦纳表示,他被最佳创意奖获奖作品中的喜乐所感染,该短片充满对生活的热情和活力。“我非常喜欢团结和联系的感觉。对于这个团体来说,这是一快乐和冒险的旅程。一种团契共融的感觉,”他评论道。

“《Just Join In》这部短片旨在分享澳大利亚生活的自由和自然美景,充满爱、快乐和希望的力量。”最佳创意奖得主TY Shum说。

本次比赛的大奖获胜者获得奖杯和1万澳元的奖金。此外,其它四名优秀作品,也获颁发奖杯及精美礼物。

评审团由浪漫澳洲有限公司负责人邹沙莉以及电影和媒体界的专业人士组成。作品评判标准基于创造力、原创性、技术性和讲故事艺术的卓越性。

亚洲传媒中心总监周懿德表示,她发现所有获奖作品都以各种独特的生活经历激励人心。“人生是一段旅程,在旅行中遇到的每一个人,每一件事与每一处美丽景色,都有可能成为一生中难忘的风景。一路走来,不必在乎目的地,学会享受生活,欣赏沿途美丽的风景,”她说。

据悉,浪漫澳洲有限公司的总部位于澳大利亚阿德莱德,向世界出口美酒和美食。该公司计划今年8月中旬举办一次慈善活动,以支持奥运选手和残奥选手在追寻2024年巴黎奥运会的旅程中实现他们的梦想。(完)

