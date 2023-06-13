中新社伦敦6月12日电 (记者 欧阳开宇)英国工业联合会12日称，从目前来看，英国经济将在今年勉强避免衰退，但企业投资疲软等根深蒂固的问题将持续存在。

英国工业联合会预测，今年英国经济有望增长0.4%，2024年将增长1.8%，而该机构此前预测英国经济将在今年萎缩0.4%，在2024年增长1.6%。

这一预测与英国央行、英国商会等机构报告相符。英国商会近期上调了预测值，预计今年英国经济将增长0.3%，而不是此前的萎缩0.3%。英国商会称，家庭支出的弹性和商业投资的增加支持该机构对英国经济增长前景的预测。

近期，经济合作与发展组织和国际货币基金组织等其他机构也提高对英国的增长预测。

对此，英国工业联合会首席经济学家阿尔佩什·帕莱贾指出，虽然“令人鼓舞”，但无法回避的事实是，今年对企业和家庭来说都将又是艰难的一年。让英国商业环境对国内外公司更具吸引力必须成为未来几个月的首要任务。

英国商会经济顾问委员会高级成员普莱斯表示，尽管上调经济预期，但未来经济增长率将持续低迷，并在任何时候都有重新陷入衰退的真正危险。(完)

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