中新网6月12日电 据美联社报道，当地时间11日夜间，菲律宾最活跃的火山马荣火山喷出熔岩，数以万计的居民被迫紧急撤离。

据报道，自上周火山活动增加以来，已有超过1.26万人被强制撤离火山口方圆6公里的地区。

不过，目前仍有数以千计的居民留在马荣火山下方的“永久危险区”内。这个区域长期以来都是禁区，但仍有许多人因为无处可去，只能在此居住。

菲律宾火山学和地震学研究所所长特雷西托·巴科尔科尔警告称，马荣火山自11日晚间开始喷出熔岩，一旦喷发变得猛烈，周边的高风险区可能扩大。一旦这种情况发生，身处危险区内的居民应准备撤离至紧急避难所。

巴科尔科尔指出，目前火山仅出现“溢流式喷发”，该机构将每天密切观察火山状况。

11日晚，在距离马荣火山约14公里、菲律宾东北阿尔拜省部(Albay)首府黎牙实比(Legazpi)的滨海区，人们纷纷拍摄火山喷发的景象。

艾尔贝省已在本月9日进入紧急状态，在火山出现大喷发时，能够更迅速地分发救灾资金。

此前，马荣火山的喷发警戒级别曾被升至第3级，意味这座火山正处于高度不稳定状态，可能在数周或数天内发生危险的喷发。

据介绍，菲律宾境内共有24座活火山。马荣火山高2463米，横跨8市镇，拥有全球最完美圆锥体。它在过去400年间喷发过至少51次，最严重的一次是在1814年，估计造成2200多人遇难。最近一次猛烈喷发在2018年，导致数万居民逃离家园。

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