中新社巴黎6月12日电 (记者 李洋)法国总统马克龙、德国总理朔尔茨、波兰总统杜达当地时间6月12日晚在巴黎举行会谈。三国领导人重点讨论乌克兰局势。

当晚举行的会谈是“魏玛三角”机制下的领导人会议。马克龙在巴黎爱丽舍宫分别与杜达和朔尔茨会面，随后三人共同出席新闻发布会，接着还共进工作晚餐。

根据法国官方稍早前公布的会议议程，三国领导人会重点讨论继续向乌克兰提供援助等议题。三国对乌克兰的援助包括军事援助和人道主义援助。在军事援助方面，法方希望通过此次会议进一步推动欧洲内部协调；在人道主义援助方面，三国会重点关注乌克兰卡霍夫卡水电站遭破坏导致水库大坝决堤后乌方的人道需求。

在新闻发布会上，马克龙确认乌克兰的反攻已经开始；在设定的范围内尽可能帮助乌方。他表示，会在未来数周继续向乌方提供武器弹药和装甲车等军事装备。

据法国媒体透露，此次会谈还涉及如何向乌克兰提供“安全保证”等敏感议题。三国领导人没有披露具体细节。该议题据称将于下个月在立陶宛举行的北约峰会上进行讨论。

北约秘书长斯托尔滕贝格此前曾声称，需要为乌克兰提供“安全保证”。俄罗斯曾多次强调，乌克兰加入北约是俄罗斯的“红线”。德国等国对乌克兰加入北约仍持谨慎态度。

“魏玛三角”是法国、德国、波兰三国协调立场、加强合作的定期会晤机制。在今年2月的德国慕尼黑安全会议期间，三国领导人曾举行会谈。(完)

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