中新网6月13日电 综合外媒报道，当地时间12日，美国前总统特朗普抵达佛罗里达州。他即将于13日在佛州迈阿密联邦法院就“密件案”出庭应诉。美媒称，特朗普是美国历史上首位遭联邦刑事指控的前总统。

特朗普鼓励支持者抗议示威

迈阿密警方严阵以待

据美媒报道，当地时间12日，特朗普的支持者已出现在多拉，举行小规模抗议活动，对他进行声援。

与此同时，特朗普日前在接受媒体采访时，还敦促支持者参加在迈阿密法院附近举行的抗议活动。特朗普说，“在这个国家，我们现在需要力量。我们的国家必须进行抗议。我们已失去了一切”。

美联社称，特朗普的支持者还计划从佛州其他地方前往迈阿密，由此引发执法官员的担忧，他们正在为法院附近可能发生的抗议做准备。

迈阿密警察局长曼尼·莫拉莱斯表示，该市计划容纳多达5万人的人群，但如有必要，将关闭市中心的道路。“我们非常严肃地对待这一事件。我们知道事情有可能变得更糟。”

12日公布的路透社/益普索民调显示，81%的共和党人认为针对特朗普的指控是出于“政治动机”。民调还发现，特朗普在党内总统候选人提名的竞争中继续领先对手。

路透社称，特朗普是第一位面临刑事指控的前任美国总统，但法律专家表示，这并不妨碍他竞选总统，即使他被判有罪，也不会阻止他就职。

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