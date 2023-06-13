新华社日内瓦6月12日电（记者陈斌杰）6月12日是“世界无童工日”。国际劳工组织当天在瑞士日内瓦举行高级别会议，呼吁国际社会采取行动消除童工现象。

本次会议主题为“实现社会正义，消除童工现象”，聚焦社会正义与消除童工现象之间的联系。与会代表强调消除童工现象的迫切性，并讨论如何提升社会正义的具体措施。

国际劳工组织总干事洪博当天发表视频讲话说，目前全球童工人数达1.6亿，几乎占全球儿童总数的十分之一。更糟糕的是，这些童工中的一半人处于危险的劳动形式，这对他们的身心健康构成真正的威胁。“我们必须通过支持更广泛的社会正义来加强打击童工现象”。

国际劳工组织当天发表声明说，自2000年以来，全世界在消除童工现象方面取得稳步进展，但在过去几年中，冲突、危机和新冠疫情使更多的家庭陷入贫困，并迫使数百万儿童成为童工。声明呼吁建立和实施以国际劳工标准和社会对话为基础的强有力的法律框架，提供普遍获得优质教育和社会保护的机会，减轻贫困、不平等和歧视，以打击童工现象。

2002年6月，在日内瓦召开的第90届国际劳工大会决定将每年6月12日定为“世界无童工日”，呼吁国际社会密切关注童工问题，并采取切实有效的措施。

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