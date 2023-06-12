中马青年合影。马耳他中国文化中心供图

人民网罗马6月12日电（记者谢亚宏）马耳他中国文化中心9日应邀参加在韦达拉国际学校举办的“国际文化日”，精彩的汉服表演和中国书法体验，受到师生们的热烈欢迎。

在这个年度校园多元文化庆典中，马耳他中国文化中心作为特邀嘉宾，以中国传统文化为主题，展示了丰富多样的文化艺术形式。汉服表演上，模特们身着华丽的汉服，展示了中国不同历史时期的风格和设计，将整个舞台装点得绚丽多姿。师生们为近距离感受中国传统服饰的魅力和中国古代服饰文化的深厚底蕴而惊叹不已，不断报以热烈掌声。中心还为学生们设立了中国书法体验坊。在华人艺术家的指导下，学生们用毛笔蘸取墨汁，在宣纸上挥洒书写，不仅了解了汉字书写的基本技巧，也领略到了中国传统文化中语言与艺术相结合的独特魅力。

维拉格·柯米雅西老师对马耳他中国文化中心的参与表示热烈欢迎和感谢，她表示，在不久前同学们参访中心的基础上，本次活动不仅丰富了学校的文化节庆气氛，也再次为学生们提供了一个与中国传统文化亲密接触的机会。通过这样的文化交流，学生们拓宽了视野，增进了对中国的了解和兴趣。中心主任袁媛表示，中心非常荣幸能够应邀参与这次校园的多元文化活动，中心将继续与学校加强交流与合作，推动更多青少年参与文化交流，增进相互了解和友谊。

韦达拉国际学校成立于1976年，目前有来自50余个国家的500多名学生，是马耳他历史最久、规模最大的国际学校之一。

(责编：贾文婷、杨牧)