国际纵横谈｜从这本书中，他们读懂新时代中国
2023年06月12日20:56 | 来源：新华社
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有这样一部中国著作
在海外“圈粉”无数
有人反复研读
有人写下连篇笔记
将它视作一扇了解中国
读懂中国的“思想之窗”
这部著作就是
《习近平谈治国理政》
近日
《习近平谈治国理政》第四卷多语种版
出版发行
法文、俄文、阿拉伯文、西班牙文
葡萄牙文、德文、日文及中文繁体等8个文版
与海内外读者见面
请跟随新华社记者
与本书的译者、海外政要、学者进行深入对谈
一起从这本书中
读懂新时代中国
-END-
总策划：袁炳忠
策划：孙承斌 倪四义 李忠发
监制：冯俊扬 薛颖
制片：辛俭强 马轶群
统筹：谢鹏 韩墨 闫珺岩 杨晴川 刘畅 杨骏 赵晖 赵宇 徐海静 齐紫剑
执行统筹：郑开君 赵卓昀 陈瑶 蓝建中 李良勇
编导：陈莹 眭黎曦
撰稿：辛俭强 韩墨 韩梁 朱瑞卿
主持人：蒋励
记者：杨士龙 蔺妍 刘阳 张骁 肖月 贾金明 张墨成 刘恺 孟菁 耿鹏宇 黄顺达 鲁向明 田弘毅 张章 陈琛 林朝晖 闫亮 康文君
翻译：田栋栋 金悦磊 李若琳 李军 冯亚松 靳博文 王佳琳
翻译审校：钟翠花 杨敬忠 齐威 余忠稳 黄尹甲子 王海清 孙瑞军
编辑：陈杉 方颍 李家瑞 王墨盈 王晨笛 李麟寅 顾康 张代蕾 徐晓蕾 程大雨 王丰丰
导演：王妍清
执行导演：王敬尧
剪辑：白雪
Milo拍摄：王新涛
MR演播厅技术：李何铭 赵祎鑫 彭雨荷
摄像：陈柏林 赵鹏
后期：张忠杰 孙瑶 李锐杰
音乐鸣谢：新片场
新华社国际部 新华网联合制作
(责编：牛镛、杨光宇)
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