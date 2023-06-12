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俄罗斯知名东方学家弗拉基米尔·扎哈罗夫日前在接受新华社记者书面专访时说，中华民族现代文明具有独特性，包容性与和平性是其中两个鲜明特性。

2007年至2011年期间，扎哈罗夫曾在俄罗斯驻华使馆担任文化、信息和教育参赞。深谙中国文化的他认为，中华民族现代文明具有独特性。“中华文明拥有丰富的文化内涵，中华民族热爱和平，乐于为全世界国家和人民提供切实有效的帮助，这些都是中华民族现代文明的独特性。”他说。

在扎哈罗夫看来，包容性与和平性是中华文明两个鲜明特性，这也深入体现在中国政治、经济和社会领域中。“中华文明的包容性体现在中国创造了一个机会均等的社会，在这里，人权得到尊重，民众民主参与的权利得到保障。”

谈起中华文明的和平性，曾任上海合作组织副秘书长的扎哈罗夫感受颇深。“中国始终主张通过外交捍卫自身利益，并为国际社会提供解决地区和全球问题的和平途径。‘上海精神’成为上海合作组织发展壮大的理念基础和行动指南，这就是最好的例证。”

扎哈罗夫认为，中国在对外交往方面的提议既具和平性质，也具有建设性，应该成为世界外交实践的可行解决方案。他指出，“中国关于政治解决乌克兰危机的立场充满和平主义内涵；中国在联合国、上海合作组织、金砖国家等框架下和国际论坛中的表态与立场也是如此……”

扎哈罗夫非常赞赏中华民族现代文明。他表示，中国提倡文明交流互鉴而不搞文化霸权，中国也不将自己的想法强加于人，不寻求将其思想变成所有人的教条。同时，在前进的道路上，中国人始终坚持对中华文明的传承和创新。

(责编：贾文婷、杨牧)