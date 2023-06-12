刘昕宇、李东旭、李铭、刘恺、陈畅、张章

新华社北京6月12日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在11日播出的电视节目中表示，目前俄罗斯与乌克兰不具备达成协议的先决条件。乌克兰国防部副部长马利亚尔11日晚在社交媒体发文称，乌军在顿涅茨克夺回三个村庄。

——佩斯科夫在“俄罗斯-1”电视频道11日播出的节目中说，目前俄罗斯与乌克兰不具备达成协议的先决条件，甚至缺少进行某种对话的“哪怕是脆弱的基础”。乌克兰不愿意也没有准备好与俄方谈判，并且西方国家也不允许乌克兰坐到谈判桌前。

——马利亚尔11日晚在社交媒体发文介绍了乌军发起反攻的情况。她说，乌军当天继续在巴赫穆特发起进攻，其中在巴赫穆特西北侧翼的别尔霍夫卡村水库方向向前推进了250米。在顿涅茨克西南方，乌军从两个方向发起攻击，将阵地往南和往东分别推进了300米和1500米并夺回了布拉戈达特诺耶及附近的两个村庄。

——俄罗斯国防部11日发布消息说，通过谈判，当日有94名俄方被扣押人员从乌克兰控制区返回俄境内。俄方未透露释放的乌方被扣押人员的数量。

——乌克兰环境保护与自然资源部11日在社交媒体发文说，第聂伯河在赫尔松市的观测水位为4.2米，目前水位仍在下降。截至11日上午，卡霍夫卡水库流失水量已达到13.95立方千米，占水库蓄水的70%。

——乌克兰国际文传电讯社11日援引赫尔松军事部门消息报道，赫尔松州的洪水在逐步消退。截至当天，该州洪水覆盖面积从139平方公里缩减到77.78平方公里，第聂伯河右岸有32个居民点、3821所居民建筑物被洪水侵袭，在第聂伯河左岸俄方控制区有14个居民点被洪水侵袭。据乌内务部部长克利缅科介绍，乌方已疏散民众2718人，该事件已造成赫尔松州5人死亡、35人失踪。洪水还侵袭了尼古拉耶夫州的31个居民点，处于卡霍夫卡水库上游的第聂伯罗彼得罗夫斯克州有34个居民点的16.2万人供水中断。

——塔斯社11日援引赫尔松州代理行政长官萨尔多的话报道，因卡霍夫卡水电站遭破坏而被洪水淹没的新卡霍夫卡市水位已下降到7米。目前救援人员正抓紧从居民楼地下室抽水，清理街道，努力恢复供电和修复污水处理设施。根据最新数据，7000人从洪涝灾区疏散，因灾死亡人数增至8人，另有77人住院治疗。水电站损毁对环境造成了严重破坏，第聂伯河沿岸的农田被淹没。

——国际原子能机构总干事格罗西11日发表声明说，他将于本周访问乌克兰首都基辅和扎波罗热核电站。（参与记者：刘昕宇、李东旭、李铭、刘恺、陈畅、张章）

(责编：贾文婷、杨牧)